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Suriyeliler, sınırda PKK/PYD'yi protesto etti

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye sınırında bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti

17 Eylül 2017 23:59

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, Suriye sınırında bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde Suriye sınırına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alanda toplanan dernek üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti. Ellerinde terör örgütünü kınayan pankartlarla slogan atan Suriyeli kalabalık, PYD flamalarını ateş verip yaktı. Protesto sırasında bazı Suriyeliler, Türkiye\'den PYD kontrolündeki Suriye\'nin Resulayn İlçesi tarafına taş atarken bazıları ise, ellerindeki terör örgütünün simgelerinin bulunduğu pankartları yakıp ayaklarıyla ezdi. Düzenlenen protesto\'da sınırda ve alanda güvenlik güçleri sıkı önlem alırken, Suriye tarafından sivil insanlar protesto gösterilerini izledi. Protestoya katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şöyle konuştu:
\"Bu kardeşlerimizin bir çoğunluğu arazilerinden evlerinden yurtlarından edindiler. Suriye Resulayn\'lı Kürt, Arap, Türkmen\'i de var. Bugün Resulayn kimin kontrolünde PYD\'nin kontrolünde. PYD, ne diyor; \'Ben Kürtlere hizmet etmek için Kürtlere bir devlet kurmak adına ordayım.\' Ama kendisiyle çatışıyor, kendi kendini yalanlıyor. Çünkü kendisi gibi düşünmeyen hiç bir Kürt\'e, Arap\'a yaşam hakkı tanımadığı gibi, bir Türkmen\'e hayat hakkı tanımadığı gibi kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi hareket etmeyen, onun söylediklerini yapmayan hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor.\" Konuşmaların ardından bir süre protesto eylemini sürdüren Suriyeliler, daha sonra olaysız dağıldı.

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