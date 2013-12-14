Suriyeliler seçimlerde oy kullanabilecek mi?

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Suriyelilere asla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilmediğini bildirerek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, ister Suriye'li ister başka bir ülkenin vatandaşı olursa olsun, kimse seçimlerde oy kullanamaz" dedi.

Muammer Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada 1 Ocak 2015'ten itibaren yeni ehliyetlerin verilme işlemine başlanacağını bildirdi. Güler, emniyet tarafından verilen pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verileceğini de söyledi.



Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak kolluk personelinin eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, emniyet personelinin yarısının her yıl hizmet içi eğitimden geçtiğini söyledi.



Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük yararları bulunan MOBESE sisteminin bütün ülkeye yaygınlaştırıldığını dile getiren Güler, bu sistemin 81 il merkezi ve 112 ilçede kurulumunun tamamlandığını, 55 ilçede kurulum çalışmaları, 42 ilçede de ihale çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Güler, her türlü kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile siber suçlarla mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.



Trafik kazalarındaki kayıpları azaltmak amacıyla 2011-2020 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Stratejisi ve Eylem Planı'nı 31 Temmuz 2012'de genelgeyle yürürlüğe koyduklarını anımsatan Güler, kazalarda meydana gelen ölümleri azaltmak amacıyla Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun 4. toplantısında, 2013-2014 yıllarının "emniyet kemeri ve hız kontrol yılları" olarak belirlendiğini kaydetti.



Bakan Güler, bölünmüş yolların hizmete girmesi ve etkin denetimle birlikte, 2013 yılının ilk 10 ayında, 2007 yılının ilk 10 ayına göre ölümlü kaza sayısında yüzde 25,1, ölüm sayısında ise yüzde 29.3 azalma olduğunu söyledi.

Yeni ehliyetler 2015'te

Sürücü belgelerinin uluslararası geçerliliğini sağladıklarını ifade eden Güler, 1 Ocak 2015'ten itibaren yeni ehliyetlerin verilme işlemine başlanacağını bildirdi. Güler, ilk defa sürücü belgesi alanlar için aday sürücü uygulaması getirildiğini, yapılacak değişiklikle, trafikte yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilecek cezaların artırılacağını vurguladı.



Bakan Güler, muayenesiz araçlarının satışının engelleneceğini, belirli zamanlarda kış lastiği takmanın zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Pasaportu polis vermeyecek

Emniyet tarafından verilen pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verileceğini, böylece pasaport işlerinde görevli 3 bin 500 polisin emniyet ve asayişte görevlendirileceğini ifade eden Güler, "Yılda yaklaşık 2.5 milyonun üzerinde düzenlenen araç trafik belgesi kaldırılacak, yerine araç muayene istasyonlarının vermiş olduğu araç muayene raporu yeterli olacak. ikinci el araç alım satımlarında malik dışında başka bir husus değişmiyorsa, vatandaş emniyete gitmeyecek. Araç tesciline ilişkin araç tescil belgesi, satış işleminin yapıldığı noterlikte düzenlenecek. Bu sayede emniyete yılda 4 milyon vatandaş gitmeyecek ve emniyetin bu konudaki işlemlerinde de yüzde 85 azalma olacaktır" diye konuştu.

'90'a yakın belge istenmeyecek'

Güler, vatandaşların sürücü kursunu bitirdikten sonra yapılan sınavda başarılı olması halinde, artık sürücü belgesini almak için kurum kurum dolaşmayacağını, sürücü belgesi basılarak adresine gönderileceğini belirterek, "90'a yakın belge artık istenmeyecek" dedi.



Türkiye'nin iç ve dış destekli terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Güler, uzun süredir devam eden terörist faaliyetlerden bıkan halkın çözüm süreciyle birlikte sağlanan sükunet ortamıyla rahatladığının altını çizdi.



Muammer Güler, terörden zarar gören vatandaşlarının zararlarının ilgili kanun uyarınca karşılandığını belirterek, 9 Aralık 2013 tarihine kadar zarar tespit komisyonlarına, 364 bin 92 başvuru yapıldığını, bunların 331 bin 13'ünün sonuçlandırıldığını bildirdi. Güler, zarar gören vatandaşlara 3 milyar 99 milyon 684 bin TL ödendiğini, 2014 yılı için de 50 milyon TL ödenek öngörüldüğünü söyledi.



Güler, ülke çapında tamamlanan ve yapımı devam eden Hükümet konakları hakkında da bilgi verdi.

'600 bin Suriyeli var'

Milletvekillerinin Suriye'li sığınmacılar konusunu gündeme getirdiğini belirten Güler, açık kapı politikası gereğince, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler Türkiye'nin kapılarını açtıklarını ifade etti. Bunun geçici bir koruma olduğuna dikkati çeken Güler, çadırkentler ve konteyner kentlerde 205 bin 503, kamp dışında ise 400 bin olmak üzere, toplam 600 bin Suriye'nin kaldığını söyledi.



Güler, Suriye'lilerin Türk vatandaşlığına alınma konusu ile ilgili olarak, şöyle konuştu:



"Kanuna göre Suriye'li başka bir yabancının Türk Vatandaşlığı'na alınma başvuru yapma hakkı, istisnalar hariç, kesintisiz olarak 5 yıl Türkiye'de ikamet etme şartına bağlıdır. Suriyelilerin Türk vatandaşlığını kazanmaları ile ilgili özel bir düzenleme yoktur, sadece kanuna göre vatandaş olabilirler. Bugüne kadar Suriye uyruklu yabancılardan Türk vatandaşlığını kazananların sayısı, 1923'ten günümüze kadar 5 bin 730'dur, büyük çoğunluğu da evlenme yoluyla kazanmıştır.



Suriyelilere asla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilmemiştir. (Muhalefetin verildiğini söylemesi üzerine) Onlar sahtedir. Kamplarda kalanlara tanıtım kartı veriliyor. 'Suriyelilere seçimlerde oy hakkı verilecek mi?' diye soruldu. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. maddesinde başvuru için aranan şartlar belirtilmiştir. Buna göre, bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için kesintisiz 5 yıl oturma şartı vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, ister Suriyeli ister başka bir ülkenin vatandaşı olursa olsun, kimse seçimlerde oy kullanamaz."



Güler, 2013'te 45, 2012'de 27, 2011'de 31, 2009'da 3 ve 2008'de 1 Suriyelinin Türk vatandaşlığına alındığını açıkladı.