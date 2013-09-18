Suriyeliler kaymakamlığa yürümek istedi

Nizip Kaymakamlığına yürümek isteyen bir grup Suriyeli ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Suriye'deki iç karışıklık ardından 1 ay önce ülkelerini terk eden yaklaşık 200 Suriyeli, Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne geldi. Nizip'te bulunan çadır ve konteyner kente yer olmadığı için kabul edilmeyen çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 200 Suriyeli ilçe merkezindeki Ganime Hatun parkında kalmaya başladı.

İlçe merkezindeki Ganime Hatun Cami yakınındaki parkta kalan Suriyeliler, çadır ve kalacak yer taleplerini iletmek amacıyla toplu şekilde Kaymakamlığa yürümek istedi. Hastane Caddesi'nde önlem alan polis, Arapça slogan atan Suriyeliler'in geçişine izin vermedi. Tepki gösteren Suriyeliler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Tercüman aracılığıyla yürüyüşlerinin kanunsuz olduğu anlatılan Suriyeliler'den, parka dönmeleri ve aralarından seçecekleri temsilcileri yetkililer ile görüştüreceklerini söyledi.

Bu arada grubu yönlendirdiği iddia edilen 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Çoğu kadın ve çocuk Suriyeli grup ise, polisin iknası ardından kaldıkları parka döndü.