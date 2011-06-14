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Yaşam

SURİYELİLER İÇİN YENİ ÇADIR KENT REYHANLI (A.A)

14 Haziran 2011 18:55

-SURİYELİLER İÇİN YENİ ÇADIR KENT REYHANLI (A.A) - 14.06.2011 - Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler için, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de geçici çadır kentin kurulduğu bildirildi. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın 3 kilometre yakınındaki Hac Konaklama Tesisleri'ne Suriye'den gelenler için her birinde 5 kişinin kalabileceği 157 geçici çadırın kurulduğu belirtildi.  Kurulan geçici çadır kente şu ana kadar herhangi bir Suriyeli'nin yerleştirilmediği ifade edildi. Suriyeliler için ikisi Yayladağı, ikisi Altınözü ilçesinde olmak üzere 4 geçici çadır kent kurulmuştu. Geçici çadır kentlerde halen 8 bin 538 Suriyeli'nin kaldığı öğrenildi.

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