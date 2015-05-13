Suriyeliler için Türk-Katar Uluslararası Üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye’deki Suriyeli öğrenciler için Türk-Katar Uluslararası Üniversitesi’nin kurulacağını açıkladı.

Bakan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonunda, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Nabi Avcı, konaklama merkezlerinde bulunan Suriyeli mültecilerin çocuklarına verilen eğitime ilişkin bir soru üzerine, kamplarda belediyelerin ve STK’ların açtığı okullarda, Türkiye’nin hassasiyetlerine göre gözden geçirilen Suriye müfredatı ile haftada 5 saat Türkçe dersi okutulduğunu dile getirdi.

Daha çok okula ve yüksek öğretim görenler için üniversitelerde kontenjana ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Avcı, “Türk öğrenciler girdikten sonra ayrıca Suriyeliler için oluşturduğumuz ek kontenjanla alım yapıyoruz. Kimse şu dedikoduyu yapamaz, muhalefette öyle eğilimler gördüğüm için söylüyorum. ‘Türk öğrenciler dururken, Suriyeliler eğitim alıyor.’ Hayır, Suriyeliler için bilahare kontenjan oluşturuluyor” diye konuştu.

Bakan Avcı, Gaziantep’te öncelikli olarak Suriyeli öğrencilerin okuyacağı Türk-Katar Uluslararası Üniversitesi kurulacağını da kaydetti.