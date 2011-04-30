-SURİYELİLER ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLECEK HATAY (A.A) - 30.04.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren Suriyelilerin Fehmi Dinçer Spor Salonu'ndaki bekleyişleri sürüyor. Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, yaptığı açıklamada, spor salonuna yerleştirilen Suriyelilerin nakledilmesi için Kızılay çadırlarının kurulmasıyla ilgili çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Atıl durumdaki eski TEKEL binasının bulunduğu araziye şu ana kadar 40'a yakın çadırın kurulduğunu bildiren Polat, ''Çadırların kurulacağı alanda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Toplamda yaklaşık 60 çadır kurmayı planlıyoruz. Çadırlar bittiğinde Suriyeliler çadırlara nakledilecek'' bilgisini verdi. Çalışmaları kısa sürede tamamlamaya çalıştıklarını belirten Polat, bitmemesi durumunda Suriyelilerin bu gece de spor salonunda kalacağını kaydetti. Polat, Suriye'den 50 kişilik bir grubun daha sabah saatlerinde sınıra geldiğini bunların kendiliğinden geri döndüğünü bildirdi.