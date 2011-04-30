T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SURİYELİLER ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLECEK HATAY (A.A)

30 Nisan 2011 21:43

-SURİYELİLER ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLECEK HATAY (A.A) - 30.04.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren Suriyelilerin Fehmi Dinçer Spor Salonu'ndaki bekleyişleri sürüyor. Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, yaptığı açıklamada, spor salonuna yerleştirilen Suriyelilerin nakledilmesi için Kızılay çadırlarının kurulmasıyla ilgili çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Atıl durumdaki eski TEKEL binasının bulunduğu araziye şu ana kadar 40'a yakın çadırın kurulduğunu bildiren Polat, ''Çadırların kurulacağı alanda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Toplamda yaklaşık 60 çadır kurmayı planlıyoruz. Çadırlar bittiğinde Suriyeliler çadırlara nakledilecek'' bilgisini verdi. Çalışmaları kısa sürede tamamlamaya çalıştıklarını belirten Polat, bitmemesi durumunda Suriyelilerin bu gece de spor salonunda kalacağını kaydetti. Polat, Suriye'den 50 kişilik bir grubun daha sabah saatlerinde sınıra geldiğini bunların kendiliğinden geri döndüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24