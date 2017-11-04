Suriyeli yönetmen kendini mi bıçaklattı?

İngilizce yayın yapan Al Araby adlı site, Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd’ın kendisini bilerek bıçaklattığını ve bu sayede Suriye rejiminin kontrolündeki Tedmur Hapishanesi’ni konu alan filminin daha çok duyulmasını planladığını iddia etti. Yönetmen Beyazıd ise yaptığı açıklamada suçlamayı reddetti.

Beyazıd söz konusu saldırıda göğsünün sağ tarafından omzuna yakın bir yerden bıçaklanarak yaralanmıştı. Yönetmen, saldırı sonrası Suriye hükümetinin ajanlarını suçlamıştı. İngilizce yayın yapan Al Araby haber sitesi ise Beyazıd’ın sahte saldırıyı organize ettiğine ilişkin telefonda konuştuğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Nafak (Tünel) adlı filmde Suriye kökenli bir Amerikalı adamın, Palmira’daki Tedmur hapishanesinde 20 yıl geçirmesi konu alınıyor. Hapishane, Esad muhaliflerine yönelik işkence ve infazlarla biliniyor.

"Ortadoğu'daki en ünlü isim olacağız"

Haberde yönetmeni, planı birlikte yaptığı filmin yapımcısı Muhammed el-Hindi'nin ifşa ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Mayıs ya da Haziran ayında yaptıkları görüşmede, Beyazıd, saldırganın Suriyeli olması gerektiğini kaydediyor. Beyazıd, “48 saatliğine Ortadoğu’daki en ünlü insanlar olacağız. Herkes bundan bahsediyor olacak” ifadesini kullandı.

"CNN, El Cezire seni ararsa şaşırma"

Beyazıd, şu ifadeleri kullanmakla suçlandı:

“Cep telefonum sende olacak. Olay sonrası insanlar, beni arayınca benim cebimi kapatacaksın ve insanlar seninle iletişim kuracak. CNN, El Cezire senin ararsa şaşırma. Ben ameliyattan çıktıktan sonra ‘filmin fragmanını yayınlamayacaktım ama bu suikast teşebbüsünden sonra yayınlayacağım’ diyeceğim. İfadelerim seninkilerle aynı olacak. Bazıları korkacak ve çekinecek ama Araplar, birçok Arap bu projenin ilgi çektiğini görünce bağış yapmaya başlayacak”

Yönetmen suçlamaları reddetti

Yönetmen Beyazıd ise sadece bir film senaryosu üzerine çalıştığını ifade etti ve bıçaklı saldırıyı kendisinin organize ettiği suçlamasını reddetti.