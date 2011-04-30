-SURİYELİ VATANDAŞLARA YAYLADAĞ'DA ÇADIR YAYLADAĞI (A.A) - 30.04.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren ve Suriye vatandaşları için ilçe merkezinde Kızılay çadırları kuruluyor. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Suriye vatandaşları, ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istedikleri iddiasıyla Güveççi köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak Türkiye sınırını geçti. Sınırı geçen Suriyeliler daha sonra Fehmi Dinçer Spor Salonu'na yerleştirildi. Suriye vatandaşlarına bu sabah Kızılay tarafından sabah kahvaltısı verildi. Spor salonunda bekleyişleri süren 145 erkek, 44 kadın ve 29'u kız 61 çocuktan oluşan Suriyelilerin barınmalarını sağlamak üzere ilçe merkezinde bulunan eski Tekel binasının bulunduğu araziye de Kızılay çadırları kuruldu. Yetkililer, 50 adet Kızılay çadırının kurulacağını, Ankara'dan da ek çadır ve erzak talebinde bulunulduğunu ifade etti. Bu arada, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'in de Yayladağı'na gelerek incelemelerde bulunacağı bildirildi.