Suriyeli vatandaş, tartıştığı eşini döverek öldürdü!

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen H.K.'nin tartıştığı eşini döverek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Gaziantep'e yerleşen H.K. (40) geçen ay ailesiyle Yukarıbayır Mahalleli 6 Sokak'ta kiraladıkları eve taşındı.

Bir süredir aile içi geçimsizlik sebebiyle tartıştıkları belirtilen Suriyeli çift, akşam saatlerinde kavga etti.

Ses üzerine eve gelen komşuları, H.K'nin evden kaçtığını, eşi Gülü Hassan'ın (33) salonda yerde yattığını gördü.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, kafa ve koynunda darp izi olan Hassan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Heysem K'yi gözaltına aldı. Hassan'ın cesedi, evdeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada çiftin 4 çocuğu, anne ve babalarının zaman zaman tartıştığını söyledi.