Suriyeli uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Cihan KAYA- Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişiden Suriye uyruklu Hamdo Elsüleyme (23) tutuklandı.

​Muğla İl ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi\'nde, telefon satışı yapılan iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğunu belirleyerek, operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap ile 30 gram toz esrar ele geçirildi. İşletme sahibi U.K. ile çalışan Suriye uyruklu Hamdo Elsüleyme gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. serbest bırakılırken, Suriyeli Hamdo Elsüleyme ise tutuklandı.

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