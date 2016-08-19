Suriyeli Ümran 'elini yüzüne götürdü ve kanı gördü, neler olup bittiğini bilmiyordu'

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntülerini çeken Suriyeli gazeteci "Elini yüzüne götürdü, kanı gördü. Ne olup bittiğinden haberi yoktu" dedi.

Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülüyor.

Toz içinde kalan bedeni ve dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor.

Bulaşan kandan kurtulmak için bu sefer ellerini sessizce ambulansın koltuğuna siliyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ümran, Suriye'deki şiddetin de sembolü haline geldi.

Ümran'ın görüntülerini çeken Halep merkezli Suriyeli gazetesi Mustafa al Sarout, Guardian gazetesine konuştu.

Sarout, "Enkazdan çıkarılan çok çocuk gördüm. Ama bu çocuğun, o masum haliyle, neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktu. Elini yüzüne koydu ve kanı gördü. Başına neler geldiğini bile bilmiyordu" dedi.

Halep'te götürüldüğü hastanede Ümran'ı tedavi eden ve soyadını vermek istemeyen Doktor Muhammed de, 'buz kesen çocuğun halinin kendilerini de şaşırttığını' söyledi.

Doktor Muhammed Ümran'ı anlattı:

"Tam bir şok halindeydi. Olanların şaşkınlığını yaşıyordu. Alnındaki yaradan dolayı yüzü kana, vücudu da toza bulanmıştı. Kan da toza karışmıştı. Evinde güvende oturuyordu, belki de uyuyordu."

"Sonra evi başına yıkıldı. Biz onu tedavi ederken çığlık atmıyordu, ağlamıyordu, şok halindeydi."

Ümran, ailesi de kurtarıldıktan birkaç saat sonra taburcu edildi. Başından yaralanmıştı ama yara bereleri çok ciddi değildi.

Ablası ve ağabeyi de kendisiyle beraber ambülansla hastaneye götürüldü. Babaları da yüzü kan içinde evden çıktı. Ümran kurtarıldıktan yaklaşık bir saat sonra bina tamamen çöktü.

Guardian'a konuşan gazeteci Sarout çektiği görüntülerin bu kadar dikkat çekmesine şaşırdığını söyleyip "Bu çocuklar her gün bombalanıyor. Bu istisnai bir durum değil" dedi:

"Bu, her gün Rus ve Suriye hükümetlerinin hava saldırılarında yaşanan gerçek. Tüm dünyanın gözü önünde nöbetleşe Halep'te sivilleri bombalıyorlar. Bu çocuk, Suriye'de ve şehirlerindeki milyonlarca çocuğu temsil ediyor."

Sarout, Çarşamba gecesi hava saldırılarının olduğu bölgeye gittiğinde Ümran'ın evinin çevresinde de bombardımanın izlerini görmüş:

"Mahallede çok büyük bir yıkım vardı" diyor:

"Çok yaralı vardı, belki 13-14. Bombardıman olduğunda sokaklarda yürüyen insanlar vardı, binaların içlerine koşarak kaçtılar. Binalar yıkılınca da enkazın altında kaldılar."

Ümran'ı tedavi eden Suriyeli Doktor Muhammed da bombardımanın sona ermesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söylüyor:

"Beş yıldır masum çocukların, sivillerin her gün öldüğü gerçeğiyle yaşıyoruz."

"Füzeler, varil bombaları ayrım yapmıyor. Ölümleri durdurun. Rejimin ve Rus hava kuvvetlerinin insanları, masum sivilleri öldürmeye devam etmesi ve dünyanın sessiz kalması hiç mantıklı değil. Suriye'nin çocukları huzur içinde yaşamayı hak ediyor."