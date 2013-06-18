Suriyeli sığınmacılara iki yıl içinde 969 milyon lira harcandı

Hülya Özkarabağlı/ANKARA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suriyeli sığınmacılar için iki yıl içinde 969 milyon TL harcandığını açıkladı. Şimşek, bu harcamanın 33 milyonunun 2011 yılında, 514 milyonunun 2012 yılında, 421 milyonun ise 2013 yılının ilk beş ayında yapıldığını bildirdi.

Bakan Şimşek, CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın yazılı soru önergesini yanıtladı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan toplam 969 milyon TL’lik harcamaya “il özel idarelerinin ve belediyelerin kendi kaynaklarını kullanarak yaptığı harcamalar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının buralarda görevlendirilen personeline yapılan harcamalar ile makine, teçhizat alımları ve diğer cari harcamalar dahil değildir” dedi.

CHP’li Serindağ, harcamanın 969 milyonun çok fazla üzerinde olduğunu, açıklanmayan miktarlar olduğunu söyledi.