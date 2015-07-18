Suriyeli sığınmacılara 150 bin ton kömür dağıtılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriyeli sığınmacılara 150 bin ton kömür dağıtılacağını açıkladı. Bazı illerin valileri ve ilçelerin kaymakamlarından Suriyeli aileler için kömür yardımı talebi geldiğini belirten Yıldız, “150 bin ton civarında yerli kömürümüzü Suriyeli kardeşlerimize tahsis ediyoruz. Bu da bizim sektörümüzün borcudur diye düşünüyoruz. Bunu kimse yadırgamasın” dedi.

Bakan Taner Yıldız, partisinin milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Ahmet Doğan Kemal Tekden ve il ile ilçe teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen il başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Taner Yıldız, yaşanan seçim ve koalisyon süreciyle ilgili şunları söyledi: “Her birinizin gayretleri ile seçim yaşadık. Bu seçimin birinci partisi AK Parti'dir. Koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Bir kısım partiler serin bakıyor, bir kısım partiler bıçak bakıyor. Sayın Başbakanımız söyledi, bütün siyasi partilere mesafemiz eşit durumda. Hep beraber bayram sonunda izleyeceğiz. Ümidimiz odur ki bir koalisyon hükümeti gerçekleştirelim. Koalisyon hükümeti gerçekleştirmeye borçlu olanlar sadece AK Parti değil, diğer partiler de borçludur.”

Ramazan Bayramı'nın yaşandığı dönemde bazı ülkelerde yaşanan savaşlara dikkat çeken Bakan Taner Yıldız, “Çevremizde birçok yerde Müslümanlar ve kendisine Müslümanım diyenler savaşıyor. Ciddi sıkıntılar var ve yüzlerce kişi ölüyor. Biz ne zalimlerden yana olacağız ne de mazlumu yalnız bırakmayacağız. Türkiye bunun için güçlü olması lazım. Hem ekonomisi ile hem de hükümeti ile güçlü olması lazım.” dedi.

'Valilik ve kaymakamlıklar kömür talep etti'

Bakan Taner Yıldız, Suriyeliler için kömür talebinde bulunulduğunu aktararak, yapacakları kömür yardımı hakkında şu bilgileri verdi: “Kayseri’de, Türkiye’nin 4 tarafından aşevleri kuruldu. Aç kalmasın. Yoksul kalmasın diye. Sivil toplum kuruluşları ile işadamlarımızla birlikte hiçbir kimsenin aç kalmasına müsaade edilmedi. Biz de aynı şekilde Suriye’den gelen kardeşlerimize kucak açtık. Adana, Hatay, Urfa, Gaziantep gibi illerimizin belediyelerinden, valiliklerinden talep oldu. Kaymakamlıklardan talep oldu. 'Suriyeli kardeşlerimiz için kömür gönderebilir misiniz?' dediler. Bizim yerli üretimimiz kömür var. Geçen yıl 2.2 milyon ton kömür dağıttık. Yaklaşık 2 milyon ailenin daha da üzerinde bir aileye ulaştık. 150 bin ton civarında yerli kömürümüzü Suriyeli kardeşlerimize tahsis ediyoruz. Buda bizim sektörümüzün borcudur diye düşünüyoruz. Bunu kimse yadırgamasın. Kömürümüz var dağıtırız. Suriyeli kardeşlerimize de dağıtırız. Onların da ihtiyaçlarını karşılarız.”

'Ana eksen biziz'

Bayramlaşmada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, çıkan seçim sonuçlarının biraz moral bozsa da sevindirici tarafı olduğunu ve yine ana eksen partinin AK Parti olduğunu söyledi. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları da dile getiren Özhaseki, şunları söyledi: “Ülkede huzur yetmiyor. Gönül coğrafyasında yaşanan hepimiz için acıdır. Oradaki acı ve gözyaşları dinmediği sürece biz evimizde rahat edemeyeceğiz. Etrafımızın yandığı bir ortamda şükürler olsun ülkemizde huzur var. İstikrar var. Bu AK Parti'nin 13 yıldır ortaya koyduğu program sayesinde. Ülkemiz etrafındaki belalardan gözyaşlarından kandan vahşetten uzak tutulurken ülkemizin kalkınması sağlanıyor refahımız artırılıyor. Allah birliğimizi elimizden almasın. Çıkan seçimlerde moral bozukluğumuz olsa da hepimiz için bir taraftan sevindirici. Ana eksen biziz. Halkımız bizi görmek istiyor. Yanımıza da küçük bir ortak almamızı istiyor. İnşallah yine ülkemiz insanlarınız yüzünü gülmesine vesile oluruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Taner Yıldız, milletvekilleri ve belediye başkanları partililerle bayramlaştı.