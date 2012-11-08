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Yaşam

Suriyeli sığınmacılar kavga etti 2 er yaralandı!

20 aile, bugün öğle saatlerinde kendilerini ziyarete gelen yakınları ile görüştürülmediklerini öne sürerek eylem yaptı

08 Kasım 2012 22:32

Osmaniye'nin merkez Cevdetiye Beldesi'ndeki çadır kampa barınan Suriyeliler, yakınları ile görüştürülmediklerini öne sürerek olay çıkarttı. Olayları bastırmak için müdahale eden 2 jandarma eri yaralandı.

Toplam 8 bin 275 kişinin barındığı çadır kentte kalan 20 aile, bugün öğle saatlerinde kendilerini ziyarete gelen yakınları ile görüştürülmediklerini öne sürerek eylem yaptı. Suriyeli Türkmen sığınmacılar, yetkililerin uyarısına rağmen alanda toplandı. Yaklaşık 300 Suriyeli, çeşitli sloganlar atarak tepki gösterirken jandarma ve polis, çevre güvenliği aldı, grubun dağılmasını istedi. Polis, çadır kentte yürüyüşe geçen Suriyeliler'e polis biber gazı sıkarak dağıtmak istedi. Çıkar arbedede 2 jandarma eri yaralandı. Suriyeliler güçlükle dağıtılırken Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen askerler tedaviye alındı.
 
Kamptan sorumlu Toprakkale Kaymakamı Murat Uzunparmak, yaklaşık 30 kişilik grubun Cevdetiye Beldesi'ndeki konaklama tesislerine habersiz geldiğini, bu nedenle içeri alınmadığını, sorunun buradan kaynaklandığını söyledi.
 

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