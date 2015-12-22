Suriyeli sığınmacılar için zirve hazırlığı



ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Samantha Power, New York'ta yaptığı açıklamada zirvenin 2016 yılında düzenlenmesinin planlandığını belirtti. Washington Post'ta yer alan habere göre Power, zirvede özellikle Suriyeli sığınmacılara yapılacak yardımların ele alınacağını, ancak bunun yanısıra çatışma ve ayrımcılık gibi gerekçelerle ülkesinden kaçmak zorunda kalan Asya, Afrika ve Güney Amerikalı göçmenlerin durumunun da görüşüleceğini kaydetti. Haberde, zirve öncesinde ABD'nin ortaklarından büyük bir mali yardım yapılacağı konusunda taahhüt isteyeceğine dikkat çekildi.

Ekonomik program talebi

Diğer yandan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı kabul eden komşu ülkelere mali yardımların artırılmasını istedi. Guterres, ABD'de 1929 ekonomik bunalımından sonra ekonomiyi yeniden rayına oturtmak için uygulanan New Deal (Yeni Düzen) benzeri bir ekonomik programın uygulanması gerektiğini belirterek, "Özellikle de Avrupa ile Suriye'nin komşuları arasında bir 'yeni düzen' anlaşmasına ihtiyacımız var" dedi. Guterres, çocuklar için eğitim olanakları yaratılmaması, istihdam piyasasına giriş ve yoksulluktan korunma yönünde önlemler alınmaması halinde Suriyelilerin çoğunun Avrupa'ya kaçmaktan başka bir çare görmeyeceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kısa bir süre önce, Suriye'de barış için bir yol haritası içeren karar taslağını kabul etmişti. Karar, Suriye'de çatışmanın tarafları arasındaki müzakerelerin ocak ayında başlamasını, Suriye'yi serbest seçimler ve yeni bir anayasaya taşıyacak süreci de bir geçiş hükümetinin koordine etmesini öngörüyor.