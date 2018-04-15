T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Suriyeli sığınmacılar için Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan (DHA) – Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacıların kişisel bilgi ve verilerinin korunması amacıyla oluşturulan Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi uygulamaya konuldu

15 Nisan 2018 19:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan (DHA) – Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacıların kişisel bilgi ve verilerinin korunması amacıyla oluşturulan Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi uygulamaya konuldu.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (WFP) ve örgütün çeşitli endüstri ortaklarıyla bir süredir geliştirilmekte olan, Ethereum temelli olmak üzere kurulan ve ödemelerin blok zinciri üzerinden yapılmasını sağlayan Building Blocks isimli Ethereum çatallanması, Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Ürdün’e giden sığınmacılar tarafından kullanılmaya başlandı.
MIT Technology Review dergisi tarafından tanıtılan proje kapsamında Ürdün’de yer alan Azrak sığınmacı kampındaki binlerce Suriyeli “Ethereum temelli bir blok zinciri çatallanması” projesi dâhilinde kendilerine WFP tarafından sağlanan maddi destek yardımıyla, ödemelerini blok zinciri teknolojisiyle gerçekleştiriyor.
Dergide verilen örnekte bir sığınmacının alışverişini yapmaya gittiği yerel bir Ürdün marketinde ödemelerini adı “EyePay” olan ve sığınmacının gözlerinin kendisini tanıtmasında yardım eden bir “selfie” ile yapabildiği de belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHASuriyedekiEthereumBirleşmiş Milletler Dünya GıdaWFPBuilding BlocksMIT Technology ReviewAzrakSuriyeliDergide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24