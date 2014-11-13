Suriyeli sığınmacı müzik dehası çıktı

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığındıktan sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya gelen 16 yaşındaki Tambi Asaad’ın öyküsü film senaryolarını aratmadı. Bursa’da geçen yıl gezerken gördüğü müzik merkezine giren Asaad’ın yeteneğini piyano öğretmeni Elena Yudina Çekiç keşfetti. Bir yıllık eğitimin ardından, kendisinden 10 yıl önce müziğe başlayan yaşıtlarıyla Moskova ve St. Petersburg’daki uluslararası yarışmalarda piyano çalan Asaad, bu yarışmalarda birincilik kazandı.

Hüseyin Tüccar’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, New York Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara Poddubroya’dan da övgüler alan Tambi’nin hedefi, eğitimini ABD’de sürdürmek.

Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan Tambi Asaad, 2 yıl önce ülkesindeki savaştan kaçan 4 kişilik ailesiyle birlikte Bursa’ya geldi. Elektrik- elektronik teknisyeni olan babası iş bulunca Bursa’ya yerleşen Asaad, küçük kardeşiyle birlikte okula başladı.

Kafkas gecelerinde akordeon çalan Asaad’ın şansı, Bursa’da Temmuz 2013’te dolaşırken gördüğü Akademix Güzel Sanatlar Merkezi’ne girerek, piyano öğrenmek istediğini söylemesiyle değişti. Merkezde piyano öğretmeni olarak görev yapan Rus asıllı Elena Yudina Çekiç, birkaç dersin ardından Tambi’nin müzik kabiliyetini keşfetti. Ailesinin eğitim masraflarını karşılayamaması üzerine, hem müzik merkezi hem de öğretmeni hiçbir ücret almadan Tambi’nin eğitim masraflarını üslendi.

New York’tan çağrıldı

Merkezdeki kısa süren eğitimi ile 10 yıllık müzik eğitimi bilgisine ulaşan Tambi, New York Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara Poddubnaya tarafından 11 Mayıs 2014’de İstanbul’da dinlendi. Tambi’yi “inanılmaz bir yetenek” olarak tanımlayan Tamara Poddubnaya, New York Konservatuarı’na almak istediğini belirtti. Ancak Tambi’nin uluslararası derecelere sahip olması gerektiğini söyleyen Tamara Poddubnaya, bu konuda yardımcı olacağı sözünü de verdi.

İyi bir lise eğitimi alması gereken Tambi’yi, Bursa’daki Özel Şahinkaya Koleji de üç yıl yüzde 100 burslu olarak kabul etti. Tambi’nin müziğin yanı sıra, başta İngilizce ve matematik olmak üzere bütün derslerinin mükemmel olduğu bildirildi.

Moskova’da birincilik

Asaad'ın uluslararası derece elde etmesi için, Akademix Güzel Sanatlar Merkezi ve piyano öğretmeni Elena Yudina Çekiç, dünyada yapılmakta olan prestijli piyano festival ve yarışmalarını araştırmaya başladı. Hazırlanan program çerçevesinde önce Moskova’da düzenlenen "Planeta Talantov" adlı yarışmaya katılan Asaad, yarışmada 100 tam puan alarak 10- 15 yıl piyano eğitimi alan yarışmacıları geride bırakarak Grand Prix’i almaya hak kazandı. Moskova üniversiteleri profesörlerinden oluşan jüri, Asaad'ın muhteşem bir müzik dehası olduğu yorumunu yaptı.

Arınç’tan destek istediler

Moskova’nın ardından 1 Kasım 2014 de "Amerika Crescendo International Competitions" yarışmasına başvuran Asaad için; Bulgaristan, İtalya ve değişik Avrupa ülkelerinden oluşan yarışmalar hazırlandı. Ancak, eğitimi ücretsiz alan Tambi’nin bu yarışmalar için desteklenmesi gerekiyor. Akademix Güzel Sanatlar Merkezi Yöneticisi Rüstem Avcı ve Elena Yudina Çekiç, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüşerek destek istediler.



Avcı ve Çekiç, Asaad'ın dünyanın tanıyacağı bir sanatçı olması için çalıştıklarını belirterek, bunun için ilk adımın New York Konservatuarı’na kabul edilmesi olduğunu söylediler. İki yıl içinde katılmayı planladıkları organizasyonlar için 50 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten Avcı, ayrıca bu seyahatlerin daha rahat gerçekleştirilmesi için Asaad'ın Türk vatandaşlığına alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Tambi Asaad da, müziği çok sevdiğini belirterek, Türkiye’yi dünyada temsil etmek istediğini söyledi.