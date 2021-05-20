'Suriyeli sığınmacı kılığına girip' Alman bakanlara saldırmayı planladığı iddia edilen Franco hakim karşısında

T24 Dış Haberler

Almanya'da eski bir asker, kendini Suriyeli bir sığınmacı gibi göstermeye çalışıp Alman siyasetçilere saldırı planı yaptığı iddiasıyla yargılanmaya başladı.

2017 yılında sahte kimlik kullanmak ve bir saldırı planlamakla suçlanan Franco A'nın, insanların saldırı için sığınmacıları suçlayacağını umduğu düşünülüyor.

Savcılık, Franco'nun Almanya ordusundan mermi çaldığını ifade etti. İddianameye göre saldırganın olası hedefleri arasında dönemin adalet bakanı Heiko Mass ve Başkan Yardımcısı Claudia Roth vardı.

2017 yılında Viyana'da gözaltına alınan Franco mahkemede saldırı planladığı iddialarını reddetti ve aşırı sağcı olmadığını ifade etti.