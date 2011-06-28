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Yaşam

SURİYELİ SAYISI AZALIYOR  ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 14:15

-SURİYELİ SAYISI AZALIYOR  ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin sayısının 10 bin 757 olduğu bildirildi.  Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Türk Kızılayı ile yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. -441 KİŞİ KENDİ İSTEKLERİYLE DÖNDÜ- Çadırkentlerde kalanların kimlik tespitleri yapılarak, geçici tanıtma karneleri düzenlendiği belirtilen bilgi notunda, ilgili kurum ve kuruluşları tarafından çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edildiği vurgulandı. Bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:  ''Çadırkentte uzmanlar tarafından psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Çadırkentte kalanların sportif faaliyette bulunmaları amacıyla çeşitli branşlarda spor tesisleri kurulmuş ve gerekli malzemeler temin edilmiştir. Bu kapsamda çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları için satranç turnuvası düzenlenmektedir. Barınma merkezleri idaresine destek vermek amacıyla Zile ve Orhaneli kaymakamları Hatay Valiliği'ne görevlendirilmiştir. 27-28 Haziran 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 441 kişi kendi istekleriyle ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 76 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir.'' 

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