-SURİYELİ SAYISI 11 BİN 458 OLDUĞU BİLDİRİLDİ HATAY (A.A) - 26.06.2011 - Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Kızılay tarafından kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyeli sayısının 11 bin 458 olduğu bildirildi. Hatay Valiliği Basın Bilgilendirme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Kızılay tarafından kurulan beş geçici çadır kentte kalan 298 Suriyeli dün ülkelerine dönerken, 40 Suriyeli de Türkiye'ye giriş yaptı. Çadır kentlerde kalan Suriyeli sayısının 11 bin 458 olduğunu bildiren yetkililer, yeni gelenlerin Reyhanlı'daki Hac Konaklama Tesisleri'ne yerleştirildiklerini belirtti. Yetkililer, ayrıca Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören 51 yaralıya 35 kişinin refakat ettiğini kaydetti.