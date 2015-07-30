Suriyeli sanatçılardan 'Selam' var

Savaş nedeniyle İstanbul’a göç etmiş Suriyeli sanatçılar "Selam" adlı bir belgeselde sanatlarını ve yaşadıklarını anlatıyor. Belgesel, toplumlar arası önyargıları kırararak "Türkiye'nin karşılaştığı büyük göçü Suriye'nin sanatçıları aracılığıyla değerlendirme" amacı güdüyor.

"Selam"ın ilk bölümüne ressam ve müzisyen Muhammed Zaza konuk oldu. Suriye'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan ve ülkenin ünlü sanatçılarından biri olan Zaza, bir buçuk yıldır İstanbul’da yaşıyor.

"Savaşı değil de savaştan yansımaları" resmeden Zaza, savaşı arkasında bırakarak sanatına yepyeni bir umutla sarıldığını söylüyor. Birçok Arap ülkesini dolaştıktan sonra İstanbul’a gelip İstanbul’un kendinde var olan bazı şeyleri muhafaza etmesinin ve Avrupa’ya açılan bir kapı olma özelliğinin bu şehirde kalma fikrine birinci dereceden etki ettiğini belirten Zaza, farklı renkler ve kültürlerle buluşmayı sanat ve sanatçı için kaçırılamayacak bir fırsat olarak görüyor.

Suriye’deki sanat algısı, savaşın etkileri ve Dhafer Youssef'la deneylediği animasyonun resimle birleşmesinden ortaya çıkan estetiği de anlatan Zaza, ortaya koyduğu sanat eserlerinin oluşumunu hazırlayan hayal dünyasında şekillerin ve müziğin büyük yer kapladığını belirtiyor.

Yönetmenliğini Bilal Alirıza'nın üstelendiği belgeselin metin yazarlığını Abdulkadir Gıynaş, kurgusunu Berkay Öztürk, görüntü yönetmenliğini Güvenç Özgür, editörlüğünü ise Mustafa Kadir Çelik yaptı.

Yönetmen, "İstanbul’un tüm milletlerin buluşup iletişim kurabildiği nadir kentlerden birisi olarak kaldığını" belirterek Suriyeli sanatçıların İstanbul'u bir vatan olarak gördüklerini söylüyor.

Selam, önyargıları kırmak istiyor

Alirıza, ekibiyle birlikte otuzu aşkın çeşitli dal, menşe ve etnisiden Suriyeli sanatçıyla bir araya gelip yazılı söyleşiler yapılarak hazırlanan belgesel için, "Biz Selam dizi belgeseliyle Suriyeli mültecilerle sanat ve sanatçı üzerinden bir tanışma sahası kurmak istedik, çünkü hem yönlendirilmiş algıları kırmak hem de uzun yıllar sürecek olan birlikte yaşamın temellerine katkı sağlamak istiyorduk. Aradan dört yıl geçmesine rağmen Suriyelilere karşı önyargıda ileri gidilmesi iki toplum adına da büyük kayıp" diye konuştu.

Belgesel, birçok Suriyeli sanatçıyla hazırlanan yeni bölümleriyle Youtube kanalından yayınlanmaya devam edecek.