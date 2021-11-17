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Suriyeli sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındı

Suriye’deki iç savaş sonrası yaklaşık 10 yıl önce Urfa Akçakale ilçesine gelip yerleşen Souleyman, ekmek fırın işletiyordu

17 Kasım 2021 17:10

Şanlıurfa'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Omar Souleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Souleyman, işlemleri için karakola götürüldü. Suriye’deki iç savaş sonrası yaklaşık 10 yıl önce Urfa Akçakale ilçesine gelip yerleşen müzisyen, ekmek fırın işletiyordu. Souleyman, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de birçok konser vermişti.
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