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Suriyeli Ruha: Oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle Suriyeli çocukların oluşturduğu koronun verdiği konser öncesi duygusal anlar yaşandı

21 Aralık 2017 02:40

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle Suriyeli çocukların oluşturduğu koronun verdiği konser öncesi duygusal anlar yaşandı. Konser öncesi konuşmasında Türkiye’ye teşekkür eden 9 yaşındaki Ruha Muhammed’in, \"Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik\" şeklindeki sözleri salondakileri duygulandırdı.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin kurslarında müzik eğitimi alan Suriyeli sığınmacılardan oluşan ve yaşları 8 ile 14 arasında değişen 27 kişilik Suriyeli Çocuklar Korosu, Onat Kutlar Kültür ve Konferans salonunda sahneye çıktı. Türkçe ve Arapça şarkılar ile ilahiler seslendiren grup, izleyicilerden büyük alkış topladı. Konser öncesinde sahneye çıkarak Türkiye’ye teşekkür eden Ruha Muhammed isimli kız çocuğu yaptığı konuşmayla salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.
Türkiye\'nin yaptığı iyilikleri unutamayacaklarını ifade eden Ruha, gözyaşları içinde şunları söyledi:
\'OYUN OYNAMAYA GELMEDİK, ÖLÜMDEN KAÇTIK\'
\"Bazen bize diyorlar ki \'Niye buraya geldiniz?\' Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik. Burada eğitilip ileride öğretmen, doktor, mühendis olacağız ve ülkemizi inşa edeceğiz. İnşallah sonrasında siz ağabey ve ablalarımızı kendi topraklarımızda misafir edeceğiz. Sizlerin yaptığını unutamayız. Allah hepinizden ve Recep Tayyip Erdoğan\'dan razı olsun. Bize yardım getiren Türk ağabeylerimizden Allah razı olsun, topraklarımızı düşmanlardan temizlerken şehit olan asker ağabeylerimize de Allah\'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.\"
Küçük kızın ağladığını gören Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci ise, Ruha’ya sarılarak teselli etti. Yaklaşık 2 saat süren konser büyük alkış topladı.

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