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Suriyeli pilot serbest bırakıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'a düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne aik MIG-21 savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

13 Ekim 2017 03:29

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'a düşen Suriye Hava Kuvvetleri\'ne aik MIG-21 savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.  
4 Mart tarihinde merkez Antakya İlçesi\'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'sınır ihlali yapmak ve casusluk faaliyeti\' suçlamalarıyla, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davam eden davada Sufhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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