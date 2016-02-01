Suriyeli öğretmenler imam hatip liselerinde ders verebilecek

Hükümet, Türkiye’de sayıları 2.5 milyonu geçen Suriyelilere 100 yeni okul yapmak için harekete geçti. Eğitim çağına gelmiş 620 bin Suriyeli çocuktan 310 bini eğitime alınırken, eğitim dışında kalan diğer çocukların sisteme dahil edilmesi için adımlar atılacak. Çalışmaya göre Suriyeli öğretmenlere çalışma izni getirilmesi kararı alınırken, 100 yeni okul yapılacak, şartlı nakit transferi aktarılacak, öğlenleri Suriyelilerin eğitim aldığı okullara öğrenci başına destek verilecek.

4 Şubat’ta Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Londra’da düzenlenecek Suriye zirvesinde mültecilerin eğitimiyle ilgili yol haritası açıklanacak. Zirvede, okul öncesi ve 1’inci sınıfların Türk okullarına naklinin sağlanacağı, Suriyeli öğretmenlere çalışma izninin verileceği anlatılacak.

Türk okullarına yönlendirilsin

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Suriyelilerin eğitimi için hazırlanan reform paketinin ayrıntılarını MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük anlattı. Türkiye’deki Suriyeli çocukların yüzde 50’sinin okullaştığını kaydeden Büyük, geriye kalan 310 bin çocuğun sisteme alınması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Büyük, özetle şunları anlattı:

“Hedefimiz yıl sonuna kadar 450 bin çocuğa ulaşmak. Suriyelilerin 75 bine yakını Türk okullarında, Türk öğretmenlerle ve bizim müfredatımızla eğitim alıyor. Bu yıl okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencilerinin tamamının Türk okullarına yönlendirilmesini istedik. 310 bin çocuk sistemin dışında. MEB’in 2016 eylem planı hazır. Yeni gelen AB fonlarıyla Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde arsa buldukça okul yapacağız. Elimizde 100 okulluk kaynak var. Okulları bu yıl içinde yapacağız. Suriyelilerin yoğun yaşadığı 19 ilde MEB’e bağlı 182 okulu geçici eğitim merkezine çevirdik. Suriye müfredatına uygun, Arapça eğitim alınan merkezlerin sayısı 300’e yaklaştı. Merkezlerde, 9 bin 500 Suriyeli öğretmen gönüllü olarak çalışıyor. 2 yıldır bu öğretmenlere çalışma izinleri olmadığı için UNİCEF üzerinden PTT kanalıyla 900 lira teşvik veriyoruz, maaş yok. Bu merkezlerde haftada en az 5 saat Türkçe mecburi. Kamplarda ise yaklaşık 80 bin çocuk eğitim alıyor.

Şartlı nakit transferi

Türk öğrencilere sağladığımız ve okula giden çocuk başına annelere verdiğimiz ‘şartlı nakit transferini’ onlar için de başlatacağız. Çocuk başına ailelere para desteği vereceğiz. Okullara, geçici eğitim merkezlerine uzak olduğunu söyleyenleri ücretsiz taşıyacağız. Bunun için fonlara ihtiyacımız var. 4 Şubat’ta bu ihtiyacımızı anlatacağız. Bu yolla kazanmayı ön gördüğümüz çocuk sayısı da 50 bin.

Sabah Türk, öğleden sonra Suriyeli öğrencilerin gittiği 182 okulumuza Suriyeli öğrenci sayısı kadar Avrupa fonlarından para vereceğiz. Gönüllülük esasıyla çalışan Suriyeli öğretmenlere çalışma izni verilmesi için çalışma başlattık. Teşvik verdiğimiz 9 bin 500 Suriyeli öğretmenin çalışması resmiyet kazanacak. İl milli eğitim müdürlüğünden yeterlilik belgesini alan öğretmen, il çalışma müdürlüğüne giderek çalışmak istediğini söyleyecek. Çalışma izni alan Suriyeli öğretmenlerin sigorta girişleri yapılacak ve geçici eğitim merkezlerinde eğitime başlayacaklar. Çalışma izni alan Suriyeli Arapça öğretmenleri, imam-hatip liselerinde ücretli olarak Arapça derslerine de girebilecek.”