"Suriyeli öğrenciye saldıran genç, İngiltere'yi terk etti"

T24 Haber Merkezi

İngitere'nin Huddersfield kentindeki bir lisede bulunan 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacıya saldıran öğrenci, kardeşinin söylediğine göre İngiltere'yi terk etti.

İngiltere'nin Mail Online sitesine konuşan sardırganın büyük kardeşi, küçük kardeşi ve annesinin videonun sosyal medyada gündem olması üzerine tehditler aldıklarını, bu yüzden başka bir ülkede yaşayan akrabalarının yanına taşındıklarını belirtti. Saldırganın abisi ayrıca kardeşinin Suriyeli öğrenciye saldırmasının nedeninin daha önce yaşanan bir olay olduğunu iddia etti. 16 yaşındaki saldırganda Suriyeli Cemal'e saldırmasının arkasında ırkçılık yatmadığını söylemişti.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Huddersfield kentindeki bir lisede Suriyeli bir öğrenciye yaşıtları tarafından şiddet uygulandığı görülen bir videoya sosyal medyada tepki yağmıştı.

Sosyal medyada gündem olan videoda Suriyeli öğrencinin itildiği, önce yere yatırıldığı, ardındanboğulmaya çalıştığı görünüyor. Saldırıyı yapan öğrenciler hakkında hukuki işlem başlatılmıştı.