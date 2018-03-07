T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, zeybek oynayıp, türkü söyledi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de eğitim gören Suriyeli çocuklar, 'Türkiye Şefkat Yuvası' etkinliğinde hazırladıkları gösterileri sundu

07 Mart 2018 21:23

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de eğitim gören Suriyeli çocuklar, \'Türkiye Şefkat Yuvası\' etkinliğinde hazırladıkları gösterileri sundu. Suriyeli öğrenciler, İstiklal Marşı\'nı okudu, ardından zeybek oynadı, Yemen Türküsü\'nü ve mehter marşını seslendirdi. Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, \"Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz\" dedi.
İl Kültür Müdürlüğü\'nün tiyatro salonunda gerçekleştirilen \'Türkiye Şefkat Yuvası\' etkinliğine, Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri’de 8 bin 839 Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, \"Geçen yıl itibarıyla 4 bin 500 olan bu sayı yaklaşık iki katına çıkmıştır. Bu coğrafyanın çocukları bize emanet. Bugün de ülkemize sığınan ve okullarımızda eğitim gören Suriyeli kardeşlerimizin Türk eğitim sistemine uyum nasıl sağladıklarını göreceğiz\" dedi.
Vali Süleyman Kamçı ise programda yaptığı konuşmada, etkinliğin \'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi\' kapsamında düzenlendiğini söyledi. Vali Kamçı, \"6 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Ülkemize sığınan, sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz ve düşünmek zorundayız. Suriyeli çocukların sevgi, şefkat ve eğitime ihtiyaçları var. Bu konuda da eğitimlerini okullarımızda sürdürmeleri için gerekli fırsatlar sağlanıyor. Biz bu hizmetleri sunarken Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve eşit şartlarda eğitim hizmetini veriyoruz. Onların bu gösterileri de milletimize gösterilen vefa ve minnet duygularını ortaya koyuyor\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından önce Kuran\'ı Kerim tilaveti sunuldu. Ardından Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Kayseri’de eğitim gören Suriyeli çocukların teşekkür mesajlarının yer aldığı proje tanıtım film gösteriminden sonra Suriyeli Türkmen öğrenciler İstiklal Marşı\'nı okudu. Ardından öğrenciler zeybek oynadı. Yine Suriyeli öğrencilerden oluşan koro Yemen Türküsü\'nü ve mehter marşını seslendirdi. Etkinlik, \'Şefkat Eli Türkiye\' adlı tiyatro oyunuyla sona erdi. Konuşmaların yapıldığı kürsüye Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek mesajı vermek amacıyla konulan zeytin dalları da dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİSuriyeliYuvasıMarşıYemen TürküsüKayseri Valisi Süleyman KamçıKültür MüdürlüğüVali Süleyman Kamçı Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık Milli Eğitim Müdürü Osman ElmalıProgramdaMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24