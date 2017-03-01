Suriyeli öğrenciler için 2 binden fazla geçici öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, geçici eğitim merkezlerinde ve bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretecek ve rehberlik hizmeti verecek 2 bin 78 öğretmen aradığını duyurdu. Öğretmenlerin, Suriyeli öğrencilerin istihdam edildiği 23 kentte görev yapacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarını bitirip pedagojik formasyon almış 40 yaşından gün almamış kişilerin başvuruda bulunabileceği bildirildi. Buna göre adayların, 3 Mart Günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor.