Suriyeli öğrenciden, Afrin'deki Mehmetçiğe duygu yüklü mektup

Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Ortaokulu\'nun 5’inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Bessam Sengeri, Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe duygu yüklü bir teşekkür mektubu yazdı.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında, Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Merve Topcan, Suriye\'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçikler için öğrencilerden duygularını anlatan mektuplar yazmasını istedi. Suriye’de savaştan kaçarak, 5 yıl önce annesiyle birlikte Türkiye’deki akrabalarının yanına gelen 5\'inci sınıf öğrencisi Suriyeli Muhammed Bessam Sengeri de Mehmetçik için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı. Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti anlatan Sengeri, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere övgü yağdırıp, teşekkür etti.

Suriyeli öğrenci Sengeri, okullarında BENGİ projesi kapsamında düzenlenen okuma etkinliğine katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’e, Afrin\'de terör örgütlerine karşı savaşan Mehmetçik için yazdığı teşekkür mektubunu okudu. Suriyeli öğrencinin mektubu, Kaymakam Öner\'i de duygulandırdı. Kaymakam Hüseyin Öner, “Valimiz himayesinde tüm il genelinde sürdürülen BENGİ projesi kapsamında, ilçemiz Şehit Mustafa Serin ortaokulunu ziyaret ettim. Okulun Z-Kütüphanesinde okuma etkinliği düzenledik. Suriye uyruklu öğrencimiz Muhammed Bessam Sengeri bize, Afrin\'deki Mehmetçikler için yazdığı duygu yüklü mektubu okudu. Mehmetçiğe övgüler yağdırdığı mektubu beni de çok duygulandırdı\" dedi.

Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Müdürü Okan Ünal ise BENGİ projesi kapsamında okulda başlatılan proje ile öğrencilerin Afrin’de görev yapan Mehmetçik için mektup yazdığını söyledi. Suriye uyruklu Muhammed Bessam Sengeri’nin yazdığı mektup ile gururlandıklarını ve sevindiklerini belirten Ünal, öğrencilerin şuana kadar yazdığı 80 mektubu Burhaniye Topçu Taburu veya Askerlik Şubesi’nden yardım alarak Afrin’de görev yapan askerlere göndermek istediklerini söyledi.

Suriye uyruklu öğrenci Muhammed Bessam Sengeri, yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Mehmetçik abilerim. Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra başlayan ve şuana kadar devam eden Zeytin Dalı Harekatı inanın ki Afrin’de yaşayan masum ve suçsuz insanlar için çok önemli bir operasyondur. Bende Suriye’de yaşıyordum. Ama savaştan dolayı ailem ile Türkiye’ye taşınmak zorunda kaldık. Ailemle Suriye’de yaşarken bomba ve silah seslerinden çok korkardım. Akşam ise su ve elektrik olmadığı için yapacak bir şeyimiz yoktu. Tek çare uyuyup sabah olmasını beklemekti. Bir gün Türkiye’de yaşayan akrabamızdan telefon geldi. Bizi Türkiye’ye çağırıyorlardı. Bütün ihtiyaçlarımızı onlar karşılayacaktı. 32 saat süren uzun bir yolculuktan sonra yerleşeceğimiz yere vardık. Türkiye’ye ilk geldiğimizde okumayı, yazmayı ve hatta Türkçe konuşmayı bilmiyordum. Gittiğim ilkokulda öğretmenimin desteği sayesinde okumayı, yazmayı ve Türkçe konuşmayı öğrendim. İleriki sınıflarda Türkiye geçmişinin ne kadar zorlu geçtiğini öğrendim. Eğer bu ülke şu ana kadar ayakta dimdik durabiliyorsa bunu şehit olan ve şu ana kadar hayatta olup bu güzel ülke için savaşan Mehmetçiklere borçluyuz. Emin olun ki her zaman yanınızdayız, kalplerimiz sizinle.”



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