Suriyeli müzik dahisi Türk vatandaşı oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıktan sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya gelen ve aldığı kısa süreli eğitimle 'müzik dehası' olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki Tambi Asaad, Türk vatandaşı oldu.

Vatandaşlıkla birlikte Cimuk soyadını alan Tambi’ye haberi, dün saat 22.00’de telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Vatandaşlık haberi ile birlikte Bursa’da hızlı bir trafik yaşandı. Gece nüfus ve pasaport şubeleri açıldı. Nüfus cüzdanını saat 01.00’de alan Tambi, pasaport başvurusunun ardından Ankara’ya hareket etti. Tambi, yeni pasaportuyla bugün Rusya’nın St Petersburg kentine giderek Türkiye adına yarışmaya katılacak. 9 Aralık 2014 Onun için gece nüfus müdürlüğü açıldı

Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan Tambi Asaad, 2 yıl önce ülkesindeki savaştan kaçan 4 kişilik ailesiyle birlikte Bursa’ya geldi. Kafkas gecelerinde akordeon çalan Tambi Asaad’ın müzik dehası olduğu, piyano eğitim almak için başvurduğu müzik merkezinde ortaya çıktı. Bir yıllık eğitimin ardından video görüntüsü göndererek katıldığı Rusya’daki yarışmada birincilik elde eden Tambi’yi dinleyen New York Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara Poddubnaya, onu 'inanılmaz bir yetenek' olarak tanımladı. Poddubnaya, Tambi’yi New York Konservatuarı’na almak istediğini, ancak uluslararası derecelere sahip olması gerektiğini söyledi.

Pasaport sorunu çıktı

Poddubnaya’nın önerisi doğrultusunda uluslararası yarışmalara hazırlanan Tambi Asaad, bu kez pasaport sorunuyla karşı karşıya kaldı. İki yıl önce Türkiye’ye Suriye pasaportuyla giriş yapan Tambi ve ailesi geçici oturma izni aldı ve bu izin süresi de geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Cumhurbaşkanı telefonla müjdeyi verdi

Suriye Pasaportu yurt dışına çıkışta kullanılamadığı için 10- 14 Aralık tarihleri arasında yapılacak St Petersburg 2014 Samaria İliça Savşinski 6’ncı Uluslararası Müzik yarışmasına katılamayacak olan Tambi için Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun girişimleri başladı. Yapılan girişimler sonucu Tambi’nin vatandaşlık kararı Bakanlar Kurulu’na gönderildi. Bakanlar Kurulu’nun onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saat 22.00’de Tambi’yi telefonla arayarak, vatandaşlık müjdesini verdi.

Gece nüfus müdürlüğü açıldı

Zeynep Karahan Uslu’nun girişimleri vatandaşlık kararının ardından da devreye girdi. Çünkü Tambi’nin Rusya’ya gitmesi gerekiyordu. Tambi’yi arayan Uslu, emniyet ve nüfus müdürlüklerinin gece açılacağını söyledi. Tambi ve devam ettiği Akademix Güzel Sanatlar Merkezi Yöneticisi Rüstem Avcı, saat 01.00'de Nüfus Müdürlüğünden TC nüfus cüzdanını aldıktan sonra, Emniyet Müdürlüğünde pasaport başvurusu yaptı. Nüfus Cüzdanını Osmangazi Nüfus Müdürü Meryem Civelek’ten alan Tambi’nin pasaportu ise Zeynep Karahan Uslu’nun danışmanı tarafından çıkarıldı. Türk vatandaşı olan Tambi, Asaad’tan vazgeçerek Cimuk soyadını aldı.

Bursa’dan gece saat 03.00’te pasaportunu almak için Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Tambi, bugün alacağı yeni pasaportuyla önce İstanbul’a, ardından da yarın yapılacak yarışma için St Petersburg’a uçacak.

'Çok heyecanlandım'

Tambi Cimuk, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradığında çok heyecanlandığını belirterek şöyle dedi:

"İnsanı her gün Cumhurbaşkanı aramaz. Bana 'Türk vatandaşlığını imzaladım. Tebrik ederim. Türkiye artık senin vatanın oldu. Bundan sonra çok çalışman gerekiyor' dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok mutluyum ve bundan sonra daha çok çalışarak Türkiye’ye uluslararası başarılar getireceğim."

Tambi, yarışmaların ardından eğitimi Almanya ya da ABD’de sürdüreceğini, ancak Türk vatandaşı olmaktan ve Türkiye’yi temsil etmekten asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Akademix Güzel Sanatlar Merkezi Yöneticisi Rüstem Avcı da, Tambi’nin vatandaş olması konusunda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun büyük çaba gösterdiğini belirterek, başta Uslu olmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.