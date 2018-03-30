Suriyeli mültecinin belgesindeki anne ve baba ismi şaşırttı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- ADANA\'ya gitmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali\'ne gelen Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ammar Alhasan\'ın, otobüs firmasına gösterdiği belge, görenleri şaşırttı. Alhasan\'a İl Göç İdaresi tarafından verilen \'Yol İzin Belgesi\'ndeki baba isminin \'ABD\', anne isminin ise \'Kürdistan\' olarak yazması şaşkınlık yarattı.

www.manisaturk.com isimli haber sitesinden Berna Memiş\'in \'Bir Mültecinin Kimliği\' başlıklı haberine göre, olay geçen pazartesi günü yaşandı. Olayda Adana\'ya gitmek için otobüs terminaline gelen Ammar Alhasan, bilet almak için başvurduğu otobüs firması yetkilisine Manisa İl Göç İdaresi tarafından kendisine verilen Yol İzin Belgesi\'ni gösterdi. Belgeyi inceleyen firma yetkilisi, belgede anne ismini \'Kürdistan\', baba ismini ise \'ABD\' olarak görünce önce şaşırdı. Ardından belgenin sahte olabileceği konusunda şüphelendi. Belgenin gerçek olduğu anlaşılınca Alhasan, biletini alarak otobüsle Adana\'ya hareket etti. Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, Ammar Alhasan\'ın anne isminin doğru olduğu, ancak baba isminin sistemden kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle o şekilde yazıldığı belirtirken, Alhasan\'ın pazartesi günü Manisa\'ya tekrar geleceği ve yaşanan isim sıkıntısının çözüme kavuşturulacağı öğrenildi.



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