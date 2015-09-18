Sınıra yürüyen mülteciler geceyi geçirmeleri için Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alana götürüldü

Üç gündür Edirne yakınlarında bekleyen göçmen grubu yürüyüşe geçti. DHA’nın haberine göre; grubun önü TEM Edirne gişelerine kısa bir mesafe kala jandarma tarafından kesildi. TEM Edirne yönü ulaşıma kapandı. Bir süre bekledikten sonra Edirne kent merkezine götürülen Suriyeliler, geceyi geçirmeleri için Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alana götürüldü.

Edirne’den Osmaniye’de bulunan kamplara gönderilen Suriyeli sığınmacılar, Düzce’de dinlenme tesisinde otobüsten inip kaçarken, bazıları yeniden İstanbul’a giden otobüslere bindi.

Avrupa’ya gitmek için Edirne’ye doğru yola çıkan Suriyeli sığınmacılar, otobüslerle Adana ve Osmaniye’de bulunan kamplara taşınıyor. Edirne’den yola çıkan iki otobüsle bulunan 60 sığınmacı Düzce’ye ulaştı. Sığınmacılar, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde iki otobüsü yol kenarındaki dinlenme tesisine sokarak indi. İki otobüse eskortluk yapan jandarma ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen sığınmacılar, otobüslerden indikten sonra çevreye dağıldı.

Suriyeli’lerin kaçması nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Sığınmacılardan 22 kişi ise tesiste mola veren İstanbul’a giden bir otobüse bindi. Jandarma ekipleri de yakaladıkları 3 sığınmacıyı İstanbul’a giden otobüsün yanına götürdü. 25 sığınmacı İstanbul’a geri döndü. Çevrede kaybolan 35 sığınmacının ise aranmasına devam ediliyor.

Bugün Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile birlikte karayolunda Cuma Namazı kılan mülteciler, üç gün önce Yunanistan’a geçmek için İstanbul'dan Edirne’ye yürüyerek ulaşmışlardı.