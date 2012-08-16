Suriyeli mülteciler Türkiye sınırına nasıl geliyor?

Suriye isyanının 17’nci ayında iç savaş yayılarak artarken Türkiye’ye sığınanların sayısı dün 61 bine ulaştı.

Esed'e bağlı güçler dün Halep’in Azez kasabasına havadan bomba yağdırırken çoğu vücutlarında ağır yanıklar olan yaklaşık 100 yaralı sınırı geçerek Türkiye’deki hastanelere sevk edildi.

Bünyamin Aygün'ün Milliyet'teki haberine göre; Esed’e bağlı birliklerin Suriye’nin iç bölgelerinde bombardımanı artırdı. Bu ülkede yaşayan kadın, yaşlı ve çocuk yüzlerce kişi de Türkiye sınırına ulaşmak için yollara düştü. Mülteciler, yanlarına birer valizle yüzlerce kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Esed’e bağlı askerler, mültecilerin göç yollarını keserek Türkiye’ye geçmesine engel oluyor. Ancak Özgür Suriye Ordusu tarafından belirlenen toplanma noktalarında bir araya gelen Suriyeliler, kamyon kasalarında ya da minibüslerle sıfır noktasına taşınıyor.



İlaç deposu Türkiye’de



Hatay’a bağlı bir köyü ilaç deposu olarak kullanan Suriyeli muhalifler acil durumlarda Türkiye’den bu ülkeye geçiş yapıyor. Güvenlik açısından köyün adının verilmediği Hatay sınırında konuşlanan Suriyeli sağlık ekipleri, bu ülkeden gelen yaralı haberlerine göre sınırı geçip 6 kilometre yürüyerek karşı tarafta kurulan sahra hastanelerinde ilk yardım müdahalesini yapıyor. Yaralılar daha sonra Türkiye’deki hastanelere yönlendiriyor.



Dizanteri şüphesi



Yaklaşık 800 km’lik Türkiye-Suriye sınırını boşaltarak buradaki sağlık dahil tüm hizmetlerini geri çeken Esed’in bir yandan da salgın hastalıkla muhaliflerden intikam aldığı iddia ediliyor.

Sağlık hizmetlerinin tamamen durduğu sınır şeridinde yaralanan Özgür Suriye Ordusu mensupları Türkiye’ye yönlendirilirken normal yaşamlarını sürdüren Suriyeliler salgın hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Suriye’de gayri sıhhi şartlarda kurulan hastaneler ya bir okul bahçesinde ya da bir çadırda hizmet vermeye çalışıyor.



61 bin 450 kişi



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de bugün itibarıyla 61 bin 450 Suriye vatandaşı bulunduğunu bildirdi. AFAD’dan yapılan açıklamada, Hatay’da 5, Şanlıurfa’da 2, Gaziantep’te 1 olmak üzere 8 çadırkent ve Kilis’te 12 bin kişilik konteynerkent kurulduğu hatırlatıldı.



Baş ağrısı, ateş, karın ağrısı



Suriye’nin Hatay sınırına yakın bir köyde kurulan sahra hastanesinde 3 aydır hizmet veren Tıp öğrencisi Cuma Molla, teşhis edemediği bir hastalıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Çevre köylerden gelen hastaların, yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve karın ağrısından şikayetçi olduklarını belirten Molla, “Normal şebeke suyunu Esad kesince köylüler buldukları yere kuyu kazıp su ihtiyacını karşılamaya başladı. Yiyecek sıkıntısı da kendini gösterince bu yıl hiç ilaçlanmayan meyve sebzeler tüketiliyor. İnsanların gideceği başka hastane de olmayınca burada bir okula kurduğumuz sahra hastanesine geliyorlar” dedi.



'Türk doktorlar yardım etsin'



Bu hastanede tek başıma hasta ve yaralıları tedavi eden Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Molla, “Hastanemizde bir oksijen tüpü var içi boş. Başka da sağlık malzememiz yok. Ben teşhis koyamıyorum. Tıbbi bilgim buna müsaade etmez. Bize en yakın ülke Türkiye olduğu için Türk doktorlardan yardım istiyoruz. Askerlerimizin tedavisine biz bakarız ancak ölümcül bir salgın hastalık olursa bu bizim için yıkım olur. Türk hekimler, biraz risk alarak ya da Kızılay çatısı altında sınır köylede tarama yapabilir” çağrısında bulundu.



'Güvenli bölge' Azez’de 30 ölü



Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar, muhaliflerin kontrolü altındaki Kilis’e 20 km uzaklıktaki Halep’in Azez İlçesi’ni bombaladı. Bombardımanda ölen en az 30 kişinin cesedi ile 23’ü çocuk 60 yaralı Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ölü sayısının 150’yi bulduğu da öne sürülen patlamanın sesleri Türkiye’den de duyulurken, bir süre sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan getirilen onlarca yaralı Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede sağlık personeli alarma geçerken, dün 17.00 itibariyle Acil Servis’e getirilen 1 Suriyeli'nin öldüğü, 23’ü çocuk 60 Suriyeli'nin tedaviye alındığı, durumu ağır olan yaralıların Gaziantep’teki hastanelere sevk edileceği bildirildi. Suriyeliler Azez’de çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

İdlip’ten Hatay’a kaçan Suriyeliler’in vücutlarındaki yanıklar akıllara, “Esad kimyasal silah mı kullanıyor?” sorusunu getirdi.



Kimyasal silah mı?



İdlip kentinden de önceki akşam Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı, Bükülmez ve Kavalcık köyleri sınırından 22’si yanık olmak üzere 52 yaralı Türkiye’ye getirildi. Yaralılar, minibüslerle hastanelere taşındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ağır yanıklar bulunan 4 Suriyeli kurtarılamazken 18 yaralı Hatay’da yanık servisi olmadığı için Adana, Mersin ve Ankara’ya sevk edildi. Suriyeliler, Esed askerlerinin İdlip’e bağlı köylerde kimyasal silah kullanarak katliam yaptığını ve çok sayıda ölünün olduğunu öne sürdü. Hayatını kaybeden Suriyelilerin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Önceki akşam aralarında 5 albayla birlikte 56 askerin bulunduğu 757 Suriyeli’nin Türkiye’ye sığındığı kaydedildi.

Dün de 442 Suriyeli, Türkiye’ye giriş yaptı. Resmi kayıtlara göre Türkiye, Lübnan ve Irak’ta toplam 157 bin 515 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.