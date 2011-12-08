'Suriyeli mülteciler, Sökmenoğlu'nun aracına saldırdı'

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA





‘Bunlar normal sığınmacı değil’



‘Müdahale zemini yaratmak isteniyor’





Tarlalara girip ürünlere zarar veriyorlar



Sığınmacılarla ilgili alt komisyon kuruldu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Türkiye topraklarına katılmadan önceki Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmen’in oğlu, MHP eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu’nun Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradığını söyledi. Sökmenoğlu’nun olay yerine gelen polislerin sayesinde canını kurtardığını anlatan Eryılmaz, ciddi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür olayların giderek artacağına dikkat çekti. Sökmenoğlu’na yönelik saldırı hafta başında yapıldı. TBMM amblemi olan aracın yolu kesildi. Sökmenoğlu, polislerin yetişmesiyle aracından sağ salim çıkarıldı. Sökmenoğlu’nun yaşadıklarını kendisine telefonla anlattığını söyleyen CHP’li Eryılmaz, “Sayın Sökmenoğlu, olayı ‘Ciddi bir provokasyon yapıldığı endişesi taşıyorum’ diye değerlendirdi” dedi. Düşünün, araçta TBMM amblemi olmasına rağmen bir saldırı yapılıyor?”.Suriyeli sığınmacılar için Reyhanlı ve Yayladağ’da kurulan kamplardan bölgedeki vatandaşlara yönelik çok ciddi sorunlar yaratıldığını anlatan Eryılmaz, “Bunlar normal sığınmacı değil diyorum. Çünkü haklarında çok büyük iddialar var. Bir takım vaatlerde bulunulduğuna ilişkin iddialar var. Vatandaşlık verileceği,iş verileceği, maaş bağlanacağı gibi. Şu ana kadar 17 bin sığınmacının geldiği bunlardan yaklaşık 10-12 binin döndüğü belirtiliyor. Biz yetkililere sorduk, kaymakam ve valiye sorduk. ‘Madem bunların can güvenliği tehlikesi var; o zaman niye 10 -12 bin kişi niye döndü. Bunlar niye kalıyor”.Suriye yönetimini değiştirmeye yönelik küresel güçlerin pozisyonu olduğunu anlatan Eryılmaz, “Suriye’de insan hakları ihlali olduğu mesajını dünya kamuoyuna verip gözleri oraya çekmek belki de uluslararası müdahale zeminini yaratmak için bu sığınmacıların kullanıldığı yönünde iddialar var”.Eryılmaz, milletvekillerine, esnafa, vatandaşa büyük sorunlar yaşatan sığınmacıların, polis araçlarını taşladıklarını, yol kestiklerini ve tarlalara girerek narenciyelere zarar verdiklerini söyledi. Narenciye çitçisinin, kamplara yakın alanlardaki tarlalarını bu nedenle boş bıraktıklarına dikkat çekiliyor.CHP’li Eryılmaz ve Malik Ecder Özdemir’in konunun bir alt komisyon kurularak araştırılması önerisi üyelerin oylarıyla kabul edildi. TBMM İnsan Hakları İnceleme komisyonu bünyesinde , “Türkiye’de bulunan mülteci, sığınmacı ve kaçak göçmenlerin sorunlarının ve yarattıkları sorunların araştırılması” alt komisyonu kuruldu. Alt komisyon, Türkiye’deki Suriyelilerin kaldıkları kampta inceleme yapacak. Çadır kamplarda bir süre önce ortaya atılan tecavüz ve bu gerekçelerle doğum yaptıkları söylenen kadınların durumunu da inceleyecek. Yönetime muhalif güçlerin bu kampta eğitildiklerine ilişkin çok sayıdaki iddiayı da araştıracak.