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Politika

'Suriyeli mülteciler, Sökmenoğlu'nun aracına saldırdı'

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda CHP Hatay Milletvekili...

08 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Türkiye topraklarına katılmadan önceki Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmen’in oğlu, MHP eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu’nun Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradığını söyledi. Sökmenoğlu’nun olay yerine gelen polislerin sayesinde canını kurtardığını anlatan Eryılmaz, ciddi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür olayların giderek artacağına dikkat çekti.  Sökmenoğlu’na yönelik saldırı hafta başında yapıldı. TBMM amblemi olan aracın yolu kesildi. Sökmenoğlu, polislerin yetişmesiyle aracından sağ salim çıkarıldı. Sökmenoğlu’nun yaşadıklarını kendisine telefonla anlattığını söyleyen CHP’li Eryılmaz, “Sayın Sökmenoğlu, olayı  ‘Ciddi bir provokasyon yapıldığı endişesi taşıyorum’  diye değerlendirdi” dedi. Düşünün, araçta TBMM amblemi olmasına rağmen bir saldırı yapılıyor?”. 


‘Bunlar normal sığınmacı değil’

Suriyeli sığınmacılar için Reyhanlı ve Yayladağ’da kurulan kamplardan bölgedeki vatandaşlara yönelik  çok ciddi sorunlar  yaratıldığını  anlatan Eryılmaz, “Bunlar normal sığınmacı değil diyorum. Çünkü haklarında çok büyük iddialar var. Bir takım vaatlerde bulunulduğuna ilişkin iddialar var. Vatandaşlık verileceği,iş verileceği, maaş bağlanacağı gibi. Şu ana kadar 17 bin sığınmacının geldiği bunlardan yaklaşık 10-12 binin döndüğü belirtiliyor. Biz yetkililere sorduk, kaymakam ve valiye sorduk.  ‘Madem bunların can güvenliği tehlikesi var; o zaman niye 10 -12 bin kişi niye döndü. Bunlar niye kalıyor”. 


‘Müdahale zemini yaratmak isteniyor’ 

Suriye yönetimini değiştirmeye yönelik küresel güçlerin pozisyonu olduğunu anlatan Eryılmaz, “Suriye’de insan hakları ihlali olduğu mesajını dünya kamuoyuna verip  gözleri oraya çekmek  belki de uluslararası  müdahale zeminini yaratmak için bu sığınmacıların kullanıldığı yönünde iddialar var”. 


Tarlalara girip ürünlere zarar veriyorlar 

Eryılmaz, milletvekillerine,  esnafa, vatandaşa büyük  sorunlar yaşatan sığınmacıların,  polis araçlarını taşladıklarını, yol kestiklerini  ve  tarlalara girerek  narenciyelere  zarar verdiklerini söyledi.  Narenciye çitçisinin, kamplara yakın alanlardaki tarlalarını  bu nedenle boş bıraktıklarına dikkat çekiliyor.  


Sığınmacılarla ilgili alt komisyon kuruldu  

CHP’li Eryılmaz ve Malik Ecder Özdemir’in konunun bir alt komisyon kurularak araştırılması önerisi üyelerin oylarıyla kabul edildi.  TBMM İnsan Hakları İnceleme  komisyonu bünyesinde , “Türkiye’de bulunan mülteci, sığınmacı ve kaçak göçmenlerin sorunlarının ve yarattıkları sorunların araştırılması” alt komisyonu kuruldu.  Alt komisyon, Türkiye’deki Suriyelilerin kaldıkları kampta inceleme yapacak.  Çadır kamplarda bir süre önce ortaya atılan tecavüz ve bu gerekçelerle doğum yaptıkları söylenen kadınların durumunu da inceleyecek. Yönetime muhalif güçlerin bu kampta eğitildiklerine ilişkin çok sayıdaki iddiayı da araştıracak.




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