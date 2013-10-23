Suriyeli mülteciler, insan kaçakçılarının pençesinde

Suriyeliler, kaçakçıların av alanı olan Fatih ve Aksaray'daki bazı kafe ve çay bahçelerinde ikna etmek için kullanılıyor. Bu mekânlar günün her saatinde hararetli pazarlıklara sahne oluyor. 50 bine yakın mülteci buralarda yaşıyor.

Zaman gazetesinden Burak Kılıç'ın haberine göre, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yüz binlerce mülteciden biri Halepli Ammar (22). Anne-babasını ve kardeşlerini savaşta kaybeder. Bir yandan İstanbul'da çeşitli işlerde çalışıp hayat mücadelesi verirken bir yandan da çıkış yolu arayan Ammar'ın yolu günün birinde bir insan kaçakçısıyla kesişir. Adam, burada kazandığından çok daha fazlasını Avrupa'da, hem de daha az çalışarak kazanacağını anlatır. Çevresindekilerin “Bu adam dolandırıcı olabilir, dikkat et.” uyarısına rağmen ona inanır ve Avrupa'ya kaçmaya karar verir. Her şey planlanır, sahte pasaport ve vize ayarlanır. Ammar bir turist gibi İsviçre'ye uçacaktır. Kaçakçıya 9 bin Euro öder. 2 bin Euro’yu biriktirmiş, 7 bin Euro’yu kendisine acıyan akrabalarından borç almıştır. Ancak İsviçre rüyası başlamadan biter, pasaportun sahte olduğu anlaşılır, nezarete atılır. Şimdi beş parasız, kaçakçının karayolu ile götürme vaadini yerine getirmesini bekliyor. Lazkiyeli Ömer ise tam da filmlerdeki gibi bir hikâyenin kahramanıdır. 20 kişilik grupla birlikte ‘Yunanistan' denilerek bir dağ başına bırakılır. Yunan şehri sanarak ışıklarını gördükleri yere doğru yürürler ancak vardıkları yer Edirne'dir.

Suriye’den gelen sığınmacıların iş imkanı sebebiyle en çok bulunduğu bölge olan İstanbul Fatih ve Aksaray kaçakçıların da av alanı. Bölgede halen 50 bine yakın Suriyeli ikamet ediyor. İnsan kaçakçıları, Aksaray’daki bazı kafe ve çay bahçelerini sığınmacıları ikna etmek için kullanıyor. Günün her saati sığınmacı dolan bu mekânlarda hararetli pazarlıklar ve konuşmalar yapılıyor. İstanbul Fatih’te emlak işi yapan Necmettin Deveci, kaçakçılara para kaptıran çok sayıda Suriyeli olduğunu söylüyor. Kendi müşterisi olan Suriyelilerden bazılarının da kaçakçıların pençesine düştüğünü belirten Deveci, “Ben Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıları kaç kez ‘bunlar dolandırıcı, sakın kanmayın’ diye uyardım. Ama dinlemiyorlar. Hâlbuki ellerindeki parayla burada iş kursalar onlar için daha hayırlı olurdu.” diyor. Emlakçı, kaçakçıların Suriyelilerin kanını ve emeğini sömürdüğüne dikkat çekiyor.

Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğu Suriyeli

1 Haziran-22 Ekim 2013 tarihleri arasında Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 32 ölü toplam bin 147 kaçak göçmen yakalandı. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre Edirne, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Antalya ve İstanbul’da yakalanan kaçak göçmenlerin 438’ini Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen fakat kayıtlara geçmeyen Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin sayısı ise net olarak bilinmiyor. Temmuz ayında Suriyeli 30 göçmen, iki zodyak botla Muğla Turgutreis’ten Yunanistan’ın Kos adasına kaçak yolla gitmek isterken botlardan birinin alabora olması sonucu 12 kişi sularda kaybolmuştu. Ekim ayının başında 10 Suriyeli ise Çanakkale Ayvacık’tan Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isterken yakalandı.