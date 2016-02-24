Suriyeli mülteci: Orman kanunları geçiyor, hamile kadınlar bile şiddete maruz kalıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacıların Avrupa ülkelerine yeni bir yaşam için çıktıkları yolculuklarda yaşadıkları en büyük tehlikelerden biri de insan kaçakçıları. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan bir mülteci, insan kaçakçılarının hızlı yürüyemeyen hamile kadınlara bile eziyet ettiklerini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Türkiye’nin Öncüpınar sınır kapısını kapatmasıyla kaçakçıların eline düşen sığınmacılardan Fatima el Ahmet ile görüşen AFP muhabiri Halep’ten minibüslerle 15 saatlik yorucu bir yolculuk sonrası sınıra varan Ahmet'in dramına tanıklık etti. Kaçakçıların “Türkiye! Kim Türkiye’ye gitmek istiyor?” diye bağırdığını anlatan Ahmet, sınırdan geçmek için kaçakçıların anlaştığı Türk askerlerinin nöbet saatini beklediklerini, orman kanunlarının hüküm sürdüğü bölgede hızlı yürüyemedikleri için hamile kadınların bile şiddete maruz kaldıklarını da söyledi.

Bu yıl İtalya ve Yunanistan’a 100 binden fazla sığınmacının ulaştığı belirtilirken Avrupa’nın kuzeyine geçmek sığınmacıların geçiş güzergâhı üzerindeki üzerindeki Slovenya, Hırvatistan sınırındaki güvenlik önlemlerine yardımcı olması için orduyu harekete geçirdi. Parlamento Başkanı Milan Brglez, başkent Ljubljana’da yaptığı açıklamada tezkerenin büyük oy çoğunluğuyla kabul edildiğini duyurdu.