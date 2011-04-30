-SURİYELİ MÜLTECİLER HATAY'DA HATAY (A.A) - 30.04.2011 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, hükümetin bilgisi dahilinde Türkiye'ye geçen 252 Suriye vatandaşını spor salonunda geçici olarak misafir ettiklerini söyledi. Lekesiz, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren Suriye vatandaşlarını kaldıkları Yayladağı Fehmi Dinçer Spor Salonu'nda ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Suriye'nin Harabjoz ve çevresindeki köylerde yaşayan yaklaşık 500'e yakın Suriyelinin, Yayladağı sınır bölgesinden Türkiye'ye geçmek için talepte bulunduğunu ifade eden Lekesiz, ''Hükümetimizle yaptığımız görüşmelerle onların bilgisi dahilinde Türkiye'ye geçen 252 Suriye vatandaşını spor salonunda geçici olarak misafir ediyoruz. Şu an burada kadın erkek ve çocuklardan oluşan 252 misafirimiz var. Spor salonunda geçici olarak kalıyorlar ve ihtiyaçları karşılanıyor'' dedi. Vali Lekesiz, Suriyelilerin aileleriyle birlikte güzel ve modern bir ortamda kalabilmeleri için çaba harcadıklarını, Türkiye'ye geçen Suriyeliler için Türk Kızılayı'nın çadır kurma çalışmalarının devam ettiğini, bugün akşam saat 17.00 ya da 18.00'e kadar çadır kurma işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi. Gelen Suriyelilerin Türkiye'de bulunan akrabalarında kalmak için talepte bulunduğunu, bunun ülkenin iç hukuku göz önüne alınarak değerlendirileceğini kaydeden Lekesiz, parmak izleri de alınan ve sağlık ekiplerinin sağlık taramasından geçirdiği Suriyelilerin, 18'inde gripal enfeksiyonun tespit edildiği, gerekli tedavilerinin yapıldığını söyledi.