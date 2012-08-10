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Yaşam

Suriyeli mülteciler bir polisi tabancayla vurdu, iki polisi de dövdü

Kampta izlerini kaybettiren Suriyeliler’in yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı

10 Ağustos 2012 20:59

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki 1 No'lu Konaklama Tesisi'ne zorla girmek isteyen Suriyelilerle polisler arasında çıkan arbedede 3 polis ile 1 Suriyeli yaralandı.

Yayladağı 1 No'lu Konaklama Tesisi'ndeki polis memurları, kamp girişinde kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada kampta kalmadıkları belirlenen 20 Suriyeli çadır kente girmek istedi
 
Polis, isimlerinin olmadığı gerekçesiyle grubun içeriye girmesine izin vermedi. Bunun üzerine polis ile grup arasında tartışma çıktı. Tesise alınmayan Suriyelilerin, kampta kalan yakınlarının da karışmasıyla olay büyüdü.
 
Kargaşa sırasında bir Suriyelinin polis memurunun tabancasını alarak, rastgele ateş açtığı ileri sürüldü. Tabancadan çıkan mermilerden biri polis memuru Mehmet A'nın koluna isabet etti.
 
Olay yerindeki polis memurları Zülküf B. ve Lütfü Ç. de Suriyeliler tarafından darbedildi. Bir Suriyeli'nin de çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi.
 
Yayladağı Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Kampta güvenlik önlemi de arttırıldı.
 
 

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