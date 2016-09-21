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Yaşam

Suriyeli mülteci, tekerlekli sandalyeyle 3 bin 500 km yol aldı

Genç kadın, akrabalarının ittiği sandalyesinin üzerinde DAEŞ mevzilerini korkuyla geçmişti

21 Eylül 2016 11:45

Suriyeli 17 yaşındaki Nujeen Mustafa, tekerlekli sandalyede 3500 kilometre kat ederek Almanya'ya ulaştı. Köln'de koruyucu ailenin yanında yaşayan genç kadın, 18 yaşına ulaşıp ailesiyle tekrar bir araya geleceği günleri sayıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Suriye'nin Menbiç kasabasında doğan 17 yaşındaki Nujeen Mustafa, geçen yılki sığınmacı akımında Almanya'ya ulaşabilenler arasındaydı. Genç kadın, akrabalarının ittiği sandalyesinin üzerinde DAEŞ mevzilerini korkuyla geçmişti.

Türkiye'yi kat ettikten sonra Ege Denizi'ni şişme bir botta aşan Mustafa, Yunanistan'a ulaştıktan sonra yine kız kardeşleri ve akrabalarının ittiği tekerlekli sandalyesiyle karadan 2 bin kilometre yol kat ederek Almanya'ya ulaşmıştı. Habertürk'te yer alan habere göre; Nujeen bugün Almanya'nın Köln kentinde bir koruyucu ailenin yanında yaşıyor ve 18 yaşına ulaşıp ailesiyle tekrar bir araya geleceği günleri sayıyor.

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