Suriyeli mülteci Mardini BM İyi Niyet Elçisi oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada Suriyeli mülteci yüzücü 19 yaşındaki Yusra Mardini'nin yeni iyi niyet elçisi seçildiği belirtildi.

UNHCR tarafından yapılan açıklamada, "Mardini, dünyanın dört bir yanındaki yerinden edilmişlerin sesi olmuş ve onların hayatlarının yeniden inşa etmenin yanı sıra gittikleri ülkelere olumlu katkılar sağlama konusunda gösterdikleri direnç ve kararlılığa güçlü bir örnek oluşturmuştur" denildi.

Ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşen Mardini ünlü aktris Angelina Jolie'nin de uzun bir süre üstlendiği İyi Niyet Elçiliği görevi için, "Bu ekibin bir parçası olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu" söyledi.

Mardini, "Kim olduğunuzu unutmadığınız sürece mülteci olmanın utanılacak hiçbir yanı yok. Ben bir mülteciyim ve şiddetten kaçanlar için barış, nezaket ve onuru temsil etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Genç yüzücü ayrıca Rio'daki Olimpiyat Oyunları'nda mültecilerden oluşan takımda da yer almıştı.

Şam'dan Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçan Mardini, Ege'de motoru duran ve su almaya başlayan mülteci botunu kızkardeşiyle üç buçuk saat boyunca iterek Midilli'ye ulaştırmış ve birçok insanın hayatını kurtarmıştı.

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DW/afp/epd/SÖ/GA