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BBC Türkçe

Suriyeli mülteci çift bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun göreve gelmesinin ardından ülkenin kapılarını mültecilere açması birçok Suriyelinin hayatını değiştirdi. Hayatı değişen göçmenlerden Muhammad ve Afraa Bilan çifti ise minnet duygularını göstermek için yeni bebeklerine J

29 Nisan 2018 20:30

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun göreve gelmesinin ardından ülkenin kapılarını mültecilere açması birçok Suriyelinin hayatını değiştirdi.

Muhammad ve Afraa Bilan çifti de hayatı değişen göçmenlerden.

Muhammad ve Afraa Bilan çifti kızları Naya ve oğulları Nael ile geçen yılın Şubat ayında Kanada'ya yerleşti.

Suriye'nin Şam kentinde yaşarken Muhammed Bilan Suriye hükümetinin hedefine aldığı isimlerdendi.

Bilan, hükümet tarafından önce gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Ancak rejimin hala peşinde olduklarını öğrendikten sonra Kanada'nın mültecileri kabul etmeye başlamasıyla buraya gelmeye karar verdiler.

İlk başta Kanada'nın Montreal şehrine geldiler. Ardından Calgary şehrine yerleştiler.

Kanada'daki soğuğa alıştıktan sonra burada kurdukları yeni hayata uyum sağladıklarını söyleyen çiftin yeni bebeği ise Perşembe günü dünyaya geldi.

Çift, Kanada başbakanına duydukları minneti göstermek için ise yeni bebeklerine 'Justin Trudeau' ismini verdi.

Böylece Justin Trudeau Adam Bilan, bu hafta yeni ülkesinde ailesinin yeni başladığı hayata gözlerini açtı.

BBC'ye konuşan Afraa Bilan, Kanada'nın Suriye'den daha güvenli olduğunu söylüyor.

Afraa Bilan İngilizce'yi artık akıcı bir şekilde konuşabiliyor, eşi Muhammad Bilan da bir manav dükkanında çalışıyor.

Afraa Bilan, 'çok iyi bir insan' olduğunu söylediği Justin Trudeau'ya ve bütün Kanadalılara kendilerini ülkeye kabul ettikleri için teşekkür ediyor.

Çift bir gün çocuklarının isim babasıyla tanışmasını istiyor.

Trudeau'nun başbakan olduğu Kasım 2015'ten bu yılın Ocak ayına kadar ülkeye 40 bin Suriyeli mülteci yerleşti.

Bunlardan 1000 mülteci ise Calgary şehrine geldi.

Şubat ayında Ontario kentinde de bir Suriyeli çift çocuklarına başbakandan esinlenerek Justin adını vermişti.

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