Özgür Suriye Ordusu'nun infaz görüntüleri New York Times'ta

Çeviri: Kerem Cihan Uluç, Varsan Çekiç



ABD'nin New York Times gazetesi yazarı C. J. Chivers, Suriye'de 2012 yılında çekilen ve Suriyeli muhaliflerin, rejim askerlerini infaz ettiğini gösteren video kayıtının, Batı'yı ikileme düşürdüğünü belirtti.

New York Times'ın yayımladığı ve kaynağının önceden muhaliflerin yanında yer almış biri olduğu belirtilen kayıtı, Chivers şöyle açıklıyor:

"Suriyeli muhalifler diz çöktürülmüş, yarıçıplak ve korku içindeki esirlerinin başında beklerken poz verdiği görüntüler ortaya çıktı. "

Bahsi geçen bu yedi esir Suriye devletinin askerleri. Görüntülerde beş esirin ellerinin bağlandığı ve sırtlarının kırmızı bantlarla işaretlendiği görülüyor. Yayınlanan bu karelerde Suriyeli muhalif liderin bir şiirden alıntı yaptığı sırada, diğerleri esirlerin yüzlerini toprağa bastırdığı göze çarpıyor.

Muhalif lider şiirden şöyle bir dörtlük okuyor: "Elli yıldır ahlâksızlığa ve yozlaşmaya ortak oldunuz. Şimdi Allah'a yemin ediyoruz, ant olsun ki intikamımızı alacağız."

"Amca" lâkaplı komutan şiiri bitirmesinin ardından ilk esirin sırtına bir kurşun sıkıyor, peşinden de diğer muhalifler kalan esirleri infaz ediyor.

Bu kayıt eskiden muhalif kanatta savaşan, ancak daha sonra cinayet ve infazlardan rahatsızlık duyan biri tarafından gizlice Suriye'den kaçırıldı. Görüntüler, Suriye savaşının karanlık tarafını ve muhaliflerin, devirmeye çalıştıkları Esad rejiminin kullandığı vahşi ve acımasız taktikleri benimsediğini ortaya koydu."

New York Times yazarı C. J. Chivers ABD'nin, Obama yönetiminin sunduğu, sivillere karşı kimyasal silah kullandıkları için Suriye güçlerine saldırılması teklifini destekleyip desteklememeyi tartışırken, gazetenin yayımladığı kayıtın, Suriye'de eşkiyalar, adam kaçıranlar ve katillerden oluşan çetelerin doldurduğu ve giderek artan kriminal çevrenin varlığına bir kanıt olduğunu belirtti.

Chivers ayrıca videonun, Senatör John Mccain'in de dahil olduğu bazı Kongre üyelerinin, muhaliflere daha sağlam askeri destek sağlanması için baskı uygularken, ABD'nin Suriye'de muhalif müttefikler bulmakta yürüttüğü dış politika meselesine de hatırlatıcı bir unsur olduğunu vurguladı.