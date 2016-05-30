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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli muhaliflerin başmüzakerecisi Alluş istifa etti

Suriye'deki muhalif grupların Cenevre barış görüşmelerinde sözcülüğünü yapan Muhammed Alluş heyetten çekildi.

30 Mayıs 2016 12:40


Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinde rejim muhaliflerini temsil eden heyetin başkanı Muhammed Alluş barış çabalarlında ilerleme kaydedilememesini protesto ederek heyet başkanlığından çekildi.

Muhalif Ceyş el İslam örgütünün yönetim kadrosu üyesi olan Alluş twitter mesajında Suriye rejiminin uzlaşmaz tutumunu ve sivillere aralıksız saldırmasını kınadığını belirtti.

Muhammed Alluş kendi kararlarını uygulamaktan aciz olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu da eleştirdi. Suriye muhalefeti Şam rejimini barış görüşmelerine sırt çevirmekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeCenevreMuhammed AlluşCeyşAlluşDeutsche Welle Türkçe DW

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