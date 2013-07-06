Suriyeli muhaliflere yeni başkan

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) bugün İstanbul’da yapılan oylamada yeni lideri olarak Ahmed el-Carba’yı seçti. Suriye’nin Hasaka bölgesinden olan ve Suudi Arabistan’la olan güçlü bağlantılarıyla bilinen el-Cerba, oylamada en yakın rakibi Katarlı işadamı Mustafa Sabbagh’a üstünlük sağladı.

Ordu birlikleri Humus'ta

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı askeri güçlerin, ağır top ateşi desteğiyle Humus’un muhaliflerin elinde bulunan bölgelerine ilerlediği belirtildi. Khaldiyeh Mahallesi’ni ele geçiren Suriye ordusu, sekiz gündür devam eden operasyonlarda ağır top ve havan topu ateşiyle muhalifleri mevzilerinden atmaya çalışıyor.

'Yoğun bombardıman var'

Khaldiyeh Mahallesi’nde bulunan ve Reuters ile Skype üzerinden iletişim kuram Tarık Badrakhan adlı aktivist, “Cuma gecesi başlayan yoğun bombardımanın bu sabah devam ettiğini” belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen bir diğer aktivist, “çatışmalarda 8 muhalifin öldüğünü, Khaldiyeh’de çatışmaların yaşandığını” belirtti. Aynı kaynak, askeri güçlerin yakınlardaki Bab Houd bölgesinde birçok binayı ele geçirdiğini söyledi.