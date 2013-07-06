T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeli muhaliflere yeni başkan

Suriye Ulusal Koalisyonu’nun başkanlığına Ahmed el-Carba seçildi.

06 Temmuz 2013 21:01

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) bugün İstanbul’da yapılan oylamada yeni lideri olarak Ahmed el-Carba’yı seçti. Suriye’nin Hasaka bölgesinden olan ve Suudi Arabistan’la olan güçlü bağlantılarıyla bilinen el-Cerba, oylamada en yakın rakibi Katarlı işadamı Mustafa Sabbagh’a üstünlük sağladı.

 

Ordu birlikleri Humus'ta

 

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı askeri güçlerin, ağır top ateşi desteğiyle Humus’un muhaliflerin elinde bulunan bölgelerine ilerlediği belirtildi. Khaldiyeh Mahallesi’ni ele geçiren Suriye ordusu, sekiz gündür devam eden operasyonlarda ağır top ve havan topu ateşiyle muhalifleri mevzilerinden atmaya çalışıyor.

 

'Yoğun bombardıman var'

 

Khaldiyeh Mahallesi’nde bulunan ve Reuters ile Skype üzerinden iletişim kuram Tarık Badrakhan adlı aktivist, “Cuma gecesi başlayan yoğun bombardımanın bu sabah devam ettiğini” belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen bir diğer aktivist, “çatışmalarda 8 muhalifin öldüğünü, Khaldiyeh’de çatışmaların yaşandığını” belirtti. Aynı kaynak, askeri güçlerin yakınlardaki Bab Houd bölgesinde birçok binayı ele geçirdiğini söyledi.

 

ETİKETLER

suriyeiç savaşösosmdk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24