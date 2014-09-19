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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli muhaliflere silah desteği

ABD Senatosu, Suriyeli muhalefetin silahlandırılmasını ve askeri eğitimini 22’ye karşı 78 'evet' oyuyla onayladı. Bir sonraki adım, silahlandırılacak kişilerin saptanması ve eğitim yerlerinin belirlenmesi olacak.

19 Eylül 2014 12:42


ABD'nin daha önce de Suriye'deki muhalefeti desteklediği ve silah yardımı yaptığı bilinse de, Senato'dan çıkan karar birçok soruyu beraberinde getirdi. Bunlardan belki de en önemlisi; kaos içindeki Suriye'de ABD'nin kime güveneceği konusu.

Hudson Enstitüsü'nün Siyasi ve Askeri Analiz Merkezi Direktörü Richard Weitz, Amerikan hükümetinin geçmiş deneyimlerinden faydalanacağını söyledi ve "Bir yandan bölgede temas içinde oldukları gruplarla görüşecekler, diğer yandan dost hükümetler ile irtibata geçecekler. Ancak şu da bir gerçek, iyi savaşabilen ve eğitimli olanlar aslında Amerika'ya karşı olan radikal kesim" dedi.

Diğer bir soru da muhaliflerin nerede eğitim görecekleri. Weitz, Ortadoğu'da ABD'nin çok sayıda eğitim kampı olduğunu belirterek "Eğitim için bir çok imkan var. Bu Türkiye olabilir, Ürdün olabilir ya da diğer bazı dost ülkelerin yardımı ile yapılabilir" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin rolü

US Army War College’a bağlı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yeni yayınlanan ‘Türkiye'nin Yeni Bölgesel Güvenlik Rolü' adlı kitabına da değinen Weitz, "Türkiye'nin bölgedeki rolü eskiye nazaran daha az öngörülebiliyor. Daha akışkan bir politika söz konusu ve izlenen politikalar daha çok bireylere bağlı" dedi.

Weitz, İslam Devleti örgütü ile mücadelede Türkiye'nin desteğinin büyük önem taşısa da Türk hükümetinin geçen yıllarda izlediği politikanın mevcut durumun oluşumunda rolü olduğunu savundu. Weitz, "Elbette Türkiye doğrudan IŞİD’ın kurulmasına destek vermedi. Ancak Suriye'de izlediği politikada, anti-Esad güçlerini desteklerken bölgedeki potansiyel sorunları yeterince dikkate almadı" yorumunda bulundu.

Weitz aynı zamanda ABD'nin Suriye'deki radikal İslam faktörlerine karşı daha bilinçli yaklaşacağını, ancak yine de silahlandırılacak grupların büyük bir dikkatle seçilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Obama ise kararın ardından yaptığı açıklamada Irak'da mevcut bulunan Amerikan askerinin görevinin savaşmak değil, bölgedeki ortaklara destek sağlamak olduğunu belirtti. Arap ülkeleriyle birlikte 40 ülkenin desteğini aldığını söyleyen Obama, Suriye'yi havadan vurma planlarını gözden geçiriyor. Haftalardır devam eden stratejik planlamanın ardından, Amerika Suriye'nin kuzeyinde bulunan IŞİD hedeflerini vurmaya hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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