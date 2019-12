Suriyeli muhaliflerden yeni slogan

T24- İstihbarat birimlerinin Suriye raporuna göre, Esad yanlıları ve muhalifler silahlanıyor. Hama, Halep ve Humus cephaneliğe dönerken, muhalifler "Kurban'da çifte bayram" sloganıyla örgütleniyor.





Sabah'ın haberine göre, istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ve devletin ilgili birimlerine sunulan bilgi notlarına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yandaşları silahlandırılıyor. Her eve 3 silah ve bin mermi dağıtıldığı belirtiliyor.





Halep, Humus ve Hama'nın tam anlamıyla cephaneliğe döndüğünün vurgulandığı raporda, Esad yönetimi ile muhaliflerin yoğun bir çatışma içine girmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. Suriyeli muhalifler "Kurban'da çifte bayram" sloganı ile hareket ediyor. Libyalı muhaliflerin Muammer Kaddafi yönetimini etkisiz hale getirerek Ramazan Bayramı'nı çifte bayram olarak kutladıklarına dikkat çeken Suriyeli muhalifler, Kurban Bayramı'na kadar iktidarı devirmek için örgütleniyor.





ÜÇ ŞEHİR KRİTİK: Halep, Humus ve Hama cephaneliğe döndü. Üş şehirde hem Esad yanlıları hem de muhalifler yoğun olarak silahlandırılıyor. Suriye istihbarat birimi Muhaberat, özellikle muhalifleri takip konusunda bu üç şehirde yoğunlaştı.





HER EVE SİLAH: Suriye silahlı kuvvetlerindeki silahlar Esad yönetimi yandaşlarına dağıtıldı. Her eve ortalama 3 silah, 1000 mermi verildi. Esad yönetimi gönüllü 10 bin asker topladı, gönüllülere 2000 ABD doları ödeniyor. Gönüllü askerlerin eğitimi Şam ve Halep bölgesindeki askeri birliklerde yapılıyor.





200 SUBAYIN İLİŞİĞİ KESİLDİ: Kritik bölgelere Esad ailesine yakın kişiler atandı. Aynı uygulama Suriye silahlı kuvvetlerinde de yaşanıyor. Şüpheli durumdaki 200 subayın ordudan ilişiği kesildi. Sınır illeri ile deniz kıyısı bölgelere Esad yönetimine en sadık generaller atandı.





Yabancı askerler yardım ediyor





Suriye silahlı kuvvetlerine ait araç ve gereçlerin bakımında Rus, İran ve bazı Avrupa ülkesi askerlerin de görev aldıkları belirtildi. Suriye bu ülkelerden gelen emekli askerleri yüksek maaşla danışman olarak orduya aldı.





Emekliler göreve çağrıldı: İstihbarat birimi Muhaberat, emekli olan ajanları tekrar göreve çağırdı. Ayrıca Suriye polis teşkilatından emekli olan kişiler de yüksek ücretle görevlerine geri döndürüldü.

Esad posteri asmak zorunlu: Yerel yönetimler baba ve oğul Esad'ın posterlerinin asılmasını zorunlu hale ve köylerde bu baskı fazlasıyla hissediliyor.





Muhaberat takipte: Suriye istihbarat birimi yurtdışındaki Suriye vatandaşlarını yakın takibe aldı. Muhaberat, özellikle Türkiye ve İngiltere'ye giriş çıkış yapan isimlere ilişkin hassas takip uyguluyor.





Türkler tedirgin: Suriye'de yaşayan 1 milyon Türk tedirginlik içinde. Halep'te 250, Lazkiye'de 170, Tekele bölgesinde 40, Kuntere bölgesinde 80 ve diğer bölgelerde 250 bin Türk yaşıyor. Ülkedeki Türklerin, Türkiye'deki akrabaları ile temasa geçtiği belirlendi.





ABD elçisine saldırı





ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, muhalefetin önemli isimlerinden Hasan Abdulazim'le görüşmesi sırasında Beşar Esad taraftarlarının taşlı ve domatesli saldırısına uğradı. Öte yandan, Rastan kasabasına yönelik başlattığı kuşatma devam ederken, 10'u asker olmak üzere 20 kişi öldü.





Suriye'den yeni bir dezenformasyon





Adını açıklamayan Suriyeli ve Batılı diplomatlara dayandırılan bir habere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Şam'daki 6,5 saatlik görüşmede Suriye lideri Beşar Esad'a, hükümette Müslüman Kardeşler'e yer vermelerini önerdi. Habere göre, Esad'ın bu öneriyi reddetmesi üzerine Türkiye tutumunu değiştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı ise böyle bir öneriyi net bir dille yalanladı.