Suriyeli muhaliflerden 'Cerablus'a saldırı hazırlığı'

Suriyeli silahlı muhalif grupların IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinde bulunan, Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus kentine saldırı hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan, silahlı muhalif gruplardan bir komutan, 'saldırının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini' söyledi.

Sosyal medyada da silahlı grupların Cerablus harekatı için hazırlandıklarını gösterdiği iddia edilen birçok amatör video ve fotoğraf bulunuyor.

Bu kişi, 'farklı grupların saldırı hazırlığı için sınırın Türkiye tarafında toplandığını' belirtti.

Reuters'a konuşan başka bir muhalif kaynak ise 'Suriye'den hergün Türkiye'ye geçen silahlı grupların Cerablus'un karşısındaki Karkamış yakınlarında toplandığını' söyledi.

Ajans, bu savaşçıların İdlib ve Azez'den geldiğini belirtti.

Reuters, bu savaşçıların Faylak El Şam, Sultan Murad Tugayları, Ahrar'uş Şam gruplarına ait olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı de haberinde "Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalif birlikler, Halep'in kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölgedeki Azez, Mari üçgeninde yer alan Cerablus'a operasyon hazırlığında" ifadesine yer verdi.

Ajans, kaynaklarının söz konusu operasyonun Menbic'in SDG (Suriye Demokratik Güçleri ) tarafından IŞİD'den alınması ardından öne alındığını söylediğini bildirdi.

Lübnan merkezli, Hizbullah'a yakın El Meyadin TV kanalı da ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) ait onlarca kamyonun Cerablus harekatı için Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) ana gövdesini oluşturduğu SDG'yla bağlantılı Cerablus Askeri Konseyi ise yaptığı açıklamada 'çete' olarak tanımladığı grupların hazırlıklarını eleştirdi.

Konsey açıklamasında, 'Türkiye'nin desteklediği grupların müdahalesine karşı koyacaklarını' söyledi.

Açıklamada, "Bütün saldırı içindeki kesimlere cevap vereceğiz. Türkiye'nin emirlerine göre hareket eden silahlı grupları uyarıyoruz, gerçekleştirdiğiniz faaliyetlere son verin" ifadeleri yer aldı.

SDG, Menbic'i aldıktan sonra Cerablus yerine batıdaki El Bab kasabasına yöneleceği belirtilmişti.

Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadele eden Suriyeli muhalif gruplara destek verebileceklerini söyledi:

"Türkiye olarak bugüne kadar DAEŞ'le (IŞİD) mücadelenin içinde aktif bir şekilde yer aldık. Gerek siyasi toplantılar gerekse arazideki mücadelede Türkiye'nin hem desteği hem aktif katılımı olmuştur.

"DAEŞ'le mücadele eden koalisyon içindeki ülkelerin İncirlik Hava Üssü'ne gelip konuşlanmasına izin verdik ve onlarla yakın işbirliği içindeyiz. Sadece DAEŞ'le mücadele kisvesi altında kendine meşruiyet kazandırmak isteyen diğer terör örgütleriyle işbirliği yapmadık, yapmayız da ama ılımlı muhalefet başta olmak üzere arazideki güçlere de DAEŞ'le mücadele eden herkese destek verebiliriz.

"Esasen Afrin'den doğuya doğru, kuzeyden bizim sınırımızdan DAEŞ'e yönelik mücadelelere de her zaman destek verdik. Bundan sonraki süreçte de yine DAEŞ'e karşı yapılan mücadele, operasyonlara karşı da desteğimiz devam edecektir."

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen hafta, IŞİD militanlarının Cerablus'taki ailelerini Rakka'ya ve El Bab kasabasına gönderdiğini açıklamıştı.

SOHR, 50'den fazla ailenin Cerablus'tan ayrıldığını belirtmişti.

Geçen hafta Reuters'a konuşan bir isyancı grup komutanı da 'IŞİD'in elemanlarını Cerablus dışına çıkarttığını' söylemişti.

Cerablus'un kuzeyinde Türkiye sınırı ve Karkamış, doğusunda Azez, batısından Kobani, güneyinde ise Menbic yer alıyor.

Kent IŞİD'in Türkiye sınırında yer alan tek bölgesi.

IŞİD'in kenti kaybetmesi, dış dünyayla bağlantısının kesilmesi anlamına gelecek.

PYD'ye göre ise Cerablus, fiili olarak ilan edilen Afrin ve Kobani kantonlarının birleşmesinin önündeki en büyük engel.

Türkiye ise Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölgenin kurulması gerektiğini fikrini dönem dönem gündeme getirmişti. Bunun Azez-Cerablus hattında kurulmasının savunulduğu iddia ediliyordu.

Türkiye, fiili olarak ilan edilen kantonların birleşmesinin güvenliğine tehdit olduğunu belirtiyor.