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Dünya

Suriyeli muhalifler Soçi'deki toplantıya katılmayı reddetti

İran ve Tükiye'nin de Soçi'de düzenlenecek toplantı kapsamındaki görüşmeleri kabul ettiği belirtildi

01 Kasım 2017 16:48

Çeviri - Gonca Tokyol

Suriyeli muhalifler, Rusya’nın sponsorluğunda 18 Kasım’da Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Halk Kongresi’ne katılmayı reddetti. Kırgızistan’ın başkenti Astana’daki toplantıya katılan muhalifler, barış görüşmelerinin Birleşmiş Milletler liderliğindeki Cenevre müzakerelerinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Reuters’a konuşan Ceyş’ül İslam liderlerinden Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) üyesi Muhammed Alluş, “Devrimciler rejim ile rejim arasında yapılacak bu konferansa katılmayı reddediyor” dedi. HNC’nin ilk etapta davet edilen gruplar listesine alınmasının şaşkınlık yarattığını ifade eden Alluş, diğer gruplarla birlikte konferansa katılmayı reddeden genel görüşü yansıtan bir açıklama yapacaklarını söyledi.

"Koalisyon rejimle müzakerede bulunmayacak"

Türkiye merkezli Suriye Ulusal Koalisyonu’ndan (SNC) yapılan açıklamada ise kongrenin siyasi geçişe dair uluslararası isteğin ve BM liderliğinde Cenevre’de izlenen politik yolun etkisini azaltmayı amaçladığı savunuldu. SNC Sözcüsü Ahmad Ramadan, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Koalisyon, Cenevre’nin dışında ve BM’nin sponsorluğu olmaksızın rejimle herhangi bir müzakerede bulunmayacak” diye konuştu.

Sputnik’in aktardığı habere göre, İzvestiya gazetesine konuşan Riyad grubunun sözcülerinden biri olan Riyad Hasan Aga da Cenevre görüşmelerinin çerçevesi dışında kalması nedeniyle Rusya'nın girişimi ile Suriye için toplanacak olan kongreye katılmayacaklarını söyledi. "Suriye'de geçici bir hükümet kurulması, yeni anayasanın hazırlanması ve seçimlerin düzenlenmesini öneren BM'nin 2254 numaralı kararının yerine getirilmesi için Cenevre formatında çalışmamız gerektiğine inanıyoruz" diyen Aga, Cenevre'de dışında düzenlenen görüşmelerin 'Suriye halkının haklarına darbe vurduğunu' savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk olarak 19 Ekim’de dile getirdiği toplantıya, Kürt gruplar da dahil olmak üzere 33 oluşum davet edilmişti. Kongre teklifinin BM’den de destek gördüğü belirtilirken, dün sona eren Astana toplantısına katılan İran ve Tükiye’nin de Soçi’de düzenlenecek toplantı kapsamındaki görüşmeleri kabul ettiği kaydedilmişti.

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