Suriyeli muhalifler: Rusya anlamalı Suriye'de yaşanan bir devrim

Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasid Seyda, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la buluştu. Seyda, "Rusya, Suriye'deki olayın muhalefetle, iktidar arasında bir anlaşmazlık değil, devrim olduğunu anlamalı" dedi.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın en büyük destekçisi olan Rusya, bugün Suriyeli muhalifleri ağırladı. Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasid Seyda, Rusya'nın başkenti Moskova'da bu ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edildi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Kürt kökenli Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasid Seyda, "Rusya Suriye'deki değişimin, muhalefetle iktidar arasındaki bir anlaşmazlık değil, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesinde olduğu gibi, bir devrim olduğunu anlamalı" dedi.

Moskova'nın Esad'ın görevinden ayrılma ihtimalini de dikkate alarak Şam üzerindeki nüfuzunu korumak amacıyla Suriyeli muhaliflere yöneldiği iddia ediliyor.



'Gözlemciler 3 ay daha kalsın'



Görüşme öncesi Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya, Suriye'de görev yapan uluslararası gözlemcilerin çalışma süresinin üç ay daha uzatılmasını önerdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Aleksandr Pankin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası gözlemcilerin Suriye'deki çalışma sürelerinin üç ay daha uzatılmasına yönelik karar tasarısı sunduğunu açıkladı. Pankin, karar tasarısının temel amacının Kofi Annan'ın çalışmalarına destek vermek olduğunu belirtti.



25 kişi öldürüldü



Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun bugün çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 25 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Örgüt, ülkenin kuzeyinde yer alan İdlib'de 11, Deyr Ez Zor kentinde 4, Halep ve Şam'ın banliyölerinde 3'er, Dera, Hama, Humus ve Rakka'da birer olmak üzere güvenlik güçlerince açılan ateş sonucunda 25 kişinin hayatını kaybettiğini savundu.