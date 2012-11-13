Suriyeli muhalifler İngilizleri uyardı!

İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın sözleri üzerine Özgür Suriye Ordusu'ndan açıklama geldi. ÖSO, "Koordineli çalışma şart yoksa Esed güçleriyle ayırt etmeyiz." dedi.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) İngiliz güçlerinin Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi için muhalefetle koordinasyonu şart koştuğu bildirildi.

ÖSO'nun Siyasi Danışmanı Bessam ed-Dade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Suriye sahipsiz değildir ki İngiltere istediği zaman Suriye'ye girsin'' dedi.

Muhalefetle koordineli bir şekilde çalışılması durumunda İngiliz kuvvetlerini kabul edeceklerini dile getiren Dade, ancak bunu temenni etmediklerini ifade etti

Dade, muhalefetle koordineli bir şekilde çalışılmaması halinde, ÖSO'nun Esed güçleriyle İngiliz güçlerini birbirinden ayırmayarak ikisini de düşman olarak kabul edeceğini belirtti.

''Biz İngilizlere güvenmiyoruz, Suriye topraklarında bulunma niyetlerini kötü olarak yorumluyoruz'' diyen Dade, İngiltere'nin, rejim çöktükten sonra ülkeyi etnik ve mezhepsel olarak bölmeye çalışacağı iddiasında bulundu.

İngiliz Genelkurmay Başkanı David Richards, bugün BBC'deki demecinde ülkesinin insani krizin kötüleşmesi durumunda acil durum planı çerçevesinde Suriye'ye ''bir çeşit askeri müdahale'' hazırlığında olacağını söylemiş, Savunma Bakanı Phillip Hammond da daha önce, ''Askeri müdahale ihtimalini dışlamıyoruz'' açıklaması yapmıştı.

Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Bu arada BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden, Genel Kurulun ve Güvenlik Konseyinin Suriye krizine ilişkin aldığı kararları bir an önce uygulaması talebinde bulundu.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tartışmaya sunacağı bilgilendirme raporunda İbrahimi, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinden, alınan kararları uygulamaya koymalarını istediği ve Suriye'de akan kanı durdurmanın yollarını aramak için Suudi Arabistan, Türkiye, İran, Irak, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'nin yanı sıra Rusya ve Çin'i de ziyaret ettiğini bildirdi.

Raporda Suriye'deki krizin her geçen gün büyüdüğü ve bu durumun Suriye halkı, bölge ve dünya için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden İbrahimi, zorlukların üstesinden gelebilecekleri konusunda umutlu olduğunu kaydetti.